ЗСУ 'відмінусували' другий за добу російський літак в Криму - Зеленський

Сили оборони знищили два ворожі літаки за день, а також російські склади боєприпасів.

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ЗСУ збили ще один літак РФ в Криму / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Міноборони РФ

Ключові тези Зеленського:

ЗСУ знищили два російські літаки за добу

Другий літак РФ ліквідували в Криму відео дня

Також знищено військові склади РФ

Українські військові знищили другий за добу літак російських окупантів. Його ліквідували на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади", - заявив він.

Глава держави подякував кожному нашому воїну за їхню хоробрість, витримку й відданість. Окремо він відзначив підрозділи, які постійно працюють над посиленням далекобійних можливостей української армії — як у повітрі, так і на морі.

"Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей", - прокоментував Зеленський ліквідацію російського Су-30 за допомогою водного дрона Magura.

Також президент розповів, що ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Інтенсивність російських атак, зокрема масованих ударів дронами й авіацією, свідчить лише про одне — "російське бажання і далі воювати".

"Кожен, хто працює заради того, щоб Україна могла відбиватись від окупанта, кожен, хто розробляє та впроваджує для України нові технологічні можливості, – усім вам я дякую. Дякую і тим, хто у світі з нами, з Україною", - наголосив Зеленський.

Морський дрон Magura V5 / Інфографіка: Главред

Ліквідація російського Су-30 морським дроном - що відомо

Нагадаємо, українські захисники знищили російський винищувач Су-30 над Чорним морем за допомогою безпілотного морського апарата з зенітною ракетою. Су-30 прямував до Новоросійська, але був збитий, коли намагався знищити український катер.

Як повідомляв Главред, спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 спільно з СБУ та Силами оборони вперше у світі знищив російський Су-30 морським дроном Magura. Літак вартістю близько $50 млн був збитий ракетою з дрона та впав у море.

Військовий експерт Андрій Крамаров назвав знищення Су-30 морським дроном Magura з ракетою Р-73 не просто історичною, а видатною подією. За його словами, це прорив для української оборонки: ракету, призначену для авіації, вперше успішно застосували з морського дрона.

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Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія. У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км. Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування. 1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановець. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. 14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

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