ЗСУ 'відмінусували' другий за добу російський літак в Криму - Зеленський

Ключові тези Зеленського:
ЗСУ знищили два російські літаки за добу
Другий літак РФ ліквідували в Кримувідео дня
Також знищено військові склади РФ
Українські військові знищили другий за добу літак російських окупантів. Його ліквідували на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу. Також знищені військові склади", - заявив він.
Глава держави подякував кожному нашому воїну за їхню хоробрість, витримку й відданість. Окремо він відзначив підрозділи, які постійно працюють над посиленням далекобійних можливостей української армії — як у повітрі, так і на морі.
"Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей", - прокоментував Зеленський ліквідацію російського Су-30 за допомогою водного дрона Magura.
Також президент розповів, що ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Інтенсивність російських атак, зокрема масованих ударів дронами й авіацією, свідчить лише про одне — "російське бажання і далі воювати".
"Кожен, хто працює заради того, щоб Україна могла відбиватись від окупанта, кожен, хто розробляє та впроваджує для України нові технологічні можливості, – усім вам я дякую. Дякую і тим, хто у світі з нами, з Україною", - наголосив Зеленський.
Ліквідація російського Су-30 морським дроном - що відомо
Нагадаємо, українські захисники знищили російський винищувач Су-30 над Чорним морем за допомогою безпілотного морського апарата з зенітною ракетою. Су-30 прямував до Новоросійська, але був збитий, коли намагався знищити український катер.
Як повідомляв Главред, спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 спільно з СБУ та Силами оборони вперше у світі знищив російський Су-30 морським дроном Magura. Літак вартістю близько $50 млн був збитий ракетою з дрона та впав у море.
Військовий експерт Андрій Крамаров назвав знищення Су-30 морським дроном Magura з ракетою Р-73 не просто історичною, а видатною подією. За його словами, це прорив для української оборонки: ракету, призначену для авіації, вперше успішно застосували з морського дрона.
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Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо
Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія.
У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км.
Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування.
1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановець. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.
14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.
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