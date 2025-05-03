Ракета ЗСУ збила Су-30 РФ під Новоросійськом: деталі унікальної операції

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- Україна вперше інтегрувала протиповітряні засоби в морські дрони
Військовий експерт Андрій Крамаров назвав знищення російського винищувача Су-30 над Чорним морем за допомогою морського дрона Magura ракетою Р-73, яку від самого початку призначали винятково для встановлення на винищувачах, не просто історичною, а по-справжньому видатною подією.
"Тільки уявіть: ракета, яка раніше могла застосовуватися тільки з повітря, була переобладнана для запуску з надводного безпілотника. І цей дрон, використовуючи напівактивну інфрачервону систему наведення, успішно збив літак. Це прорив не тільки для оборонної промисловості України, а й для операторів дронів. Це дійсно фантастика", - підкреслив він в ефірі Radio NV.
Експерт додав, що тепер російська авіація вже не зможе почуватися в безпеці навіть над Чорним морем, оскільки українські морські безпілотники типу Magura можуть становити загрозу в будь-якій точці акваторії.
Хоча ракети Р-73 мають обмежену дальність - близько 10 км - важливо, що Україна вперше інтегрувала протиповітряні засоби в морські дрони, що істотно розширює їхні бойові можливості. За словами експерта, це черговий крок до витіснення не тільки російського флоту, а й авіації з півдня України.
"Ми не просто витіснили російські кораблі з Чорного моря. Ми показали, що традиційний військово-морський флот в умовах сучасної війни, особливо в замкнутій водоймі, як Чорне море, втрачає своє значення", - резюмував Крамаров.
Раніше повідомлялося про те, що ГУР морським дроном знищило літак РФ на $50 млн. Успішна атака сталася недалеко від порту Новоросійськ, де базуються залишки Чорноморського флоту РФ.
Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, що дроном Magura V5 уражено три російські вертольоти. Зазначалося, що члени екіпажу зазначених ворожих бортів також ліквідовані.
Як повідомляв Главред, раніше в ГУР розповіли про застосування дрона Magura V5. Через удари дронів ЧФ РФ втратив 500 мільйонів доларів.
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Хто такий Андрій Крамаров
Андрій Крамаров - український військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.
У минулому - співробітник банківської сфери.
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