Ракета ЗСУ збила Су-30 РФ під Новоросійськом: деталі унікальної операції

Ракета, яка раніше могла застосовуватися тільки з повітря, була переобладнана для запуску з надводного безпілотника, пояснив Андрій Крамаров.

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У Чорному морі знищено Су-30 РФ / міноборони РФ, pixabay.com

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Авіація РФ не зможе почуватися в безпеці навіть над Чорним морем

Україна вперше інтегрувала протиповітряні засоби в морські дрони

Військовий експерт Андрій Крамаров назвав знищення російського винищувача Су-30 над Чорним морем за допомогою морського дрона Magura ракетою Р-73, яку від самого початку призначали винятково для встановлення на винищувачах, не просто історичною, а по-справжньому видатною подією.

"Тільки уявіть: ракета, яка раніше могла застосовуватися тільки з повітря, була переобладнана для запуску з надводного безпілотника. І цей дрон, використовуючи напівактивну інфрачервону систему наведення, успішно збив літак. Це прорив не тільки для оборонної промисловості України, а й для операторів дронів. Це дійсно фантастика", - підкреслив він в ефірі Radio NV.

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Експерт додав, що тепер російська авіація вже не зможе почуватися в безпеці навіть над Чорним морем, оскільки українські морські безпілотники типу Magura можуть становити загрозу в будь-якій точці акваторії.

Хоча ракети Р-73 мають обмежену дальність - близько 10 км - важливо, що Україна вперше інтегрувала протиповітряні засоби в морські дрони, що істотно розширює їхні бойові можливості. За словами експерта, це черговий крок до витіснення не тільки російського флоту, а й авіації з півдня України.

"Ми не просто витіснили російські кораблі з Чорного моря. Ми показали, що традиційний військово-морський флот в умовах сучасної війни, особливо в замкнутій водоймі, як Чорне море, втрачає своє значення", - резюмував Крамаров.

Раніше повідомлялося про те, що ГУР морським дроном знищило літак РФ на $50 млн. Успішна атака сталася недалеко від порту Новоросійськ, де базуються залишки Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, що дроном Magura V5 уражено три російські вертольоти. Зазначалося, що члени екіпажу зазначених ворожих бортів також ліквідовані.

Як повідомляв Главред, раніше в ГУР розповіли про застосування дрона Magura V5. Через удари дронів ЧФ РФ втратив 500 мільйонів доларів.

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