Мінус ще один ворожий Су-30: Україна вразила винищувач РФ у Чорному морі

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- ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем за допомогою морського безпілотника, оснащеного ракетою
- За російськими джерелами, частину екіпажу було евакуйовано цивільним судном, але не всім вдалося вижити
Українські захисники знищили винищувач Су-30 над акваторією Чорного моря, застосувавши безпілотний морський апарат, оснащений зенітною ракетою. Про це повідомляє Главред, посилаючись на джерела серед українських та російських пабліків.
За наявною інформацією, винищувач армії РФ прямував у напрямку Новоросійська, але так і не досягнув цілі — його політ було перервано ударом українського дрона.
Повідомляється, що авіація РФ хотіла знищити український катер, проте сам катер, випустивши ракету Р-73, збив Су-30 над Чорним морем.
Згідно з даними з російських інтернет-ресурсів, частина екіпажу була евакуйована з місця події моряками цивільного вантажного судна. Проте, як зазначають очевидці, вижити вдалося далеко не всім членам екіпажу.
Блогери з РФ визнали, що росіянам важко боротися з БЕКами, оскільки літаки одразу стають їхньою метою, а військові кораблі втікають "на вигідніші позиції".
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