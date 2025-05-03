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Мінус ще один ворожий Су-30: Україна вразила винищувач РФ у Чорному морі

Даяна Швець
3 травня 2025, 12:01
970
Літак прямував у напрямку Новоросійська, але був уражений українським дроном.
СУ-30, самолет, катастрофа самолета
Український морський дрон знищив російський винищувач / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Головне:

  • ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем за допомогою морського безпілотника, оснащеного ракетою
  • За російськими джерелами, частину екіпажу було евакуйовано цивільним судном, але не всім вдалося вижити

Українські захисники знищили винищувач Су-30 над акваторією Чорного моря, застосувавши безпілотний морський апарат, оснащений зенітною ракетою. Про це повідомляє Главред, посилаючись на джерела серед українських та російських пабліків.

За наявною інформацією, винищувач армії РФ прямував у напрямку Новоросійська, але так і не досягнув цілі — його політ було перервано ударом українського дрона.

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Повідомляється, що авіація РФ хотіла знищити український катер, проте сам катер, випустивши ракету Р-73, збив Су-30 над Чорним морем.

Згідно з даними з російських інтернет-ресурсів, частина екіпажу була евакуйована з місця події моряками цивільного вантажного судна. Проте, як зазначають очевидці, вижити вдалося далеко не всім членам екіпажу.

Блогери з РФ визнали, що росіянам важко боротися з БЕКами, оскільки літаки одразу стають їхньою метою, а військові кораблі втікають "на вигідніші позиції".

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