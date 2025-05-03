Мінус ще один ворожий Су-30: Україна вразила винищувач РФ у Чорному морі

Літак прямував у напрямку Новоросійська, але був уражений українським дроном.

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Український морський дрон знищив російський винищувач / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем за допомогою морського безпілотника, оснащеного ракетою

За російськими джерелами, частину екіпажу було евакуйовано цивільним судном, але не всім вдалося вижити

Українські захисники знищили винищувач Су-30 над акваторією Чорного моря, застосувавши безпілотний морський апарат, оснащений зенітною ракетою. Про це повідомляє Главред, посилаючись на джерела серед українських та російських пабліків.

За наявною інформацією, винищувач армії РФ прямував у напрямку Новоросійська, але так і не досягнув цілі — його політ було перервано ударом українського дрона.

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Повідомляється, що авіація РФ хотіла знищити український катер, проте сам катер, випустивши ракету Р-73, збив Су-30 над Чорним морем.

Згідно з даними з російських інтернет-ресурсів, частина екіпажу була евакуйована з місця події моряками цивільного вантажного судна. Проте, як зазначають очевидці, вижити вдалося далеко не всім членам екіпажу.

Блогери з РФ визнали, що росіянам важко боротися з БЕКами, оскільки літаки одразу стають їхньою метою, а військові кораблі втікають "на вигідніші позиції".

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