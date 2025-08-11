В РФ затонув новітній корабель флоту Росії - з'явились нові деталі

В Росії затонув новітній буксир "Капітан Ушаков", що стало черговим свідченням технічного занепаду військово-морського флоту РФ, наголошують в ЦПД.

В Росії затонув новітній корабель флоту Росії - що сталось / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у повідомленні ЦПД:

В Росії затонув буксир "Капітан Ушаков"

Корабель спущений на воду лише 3 роки тому

Криза російських ВМС лише посилюється

В Росії пішов під воду новітній російський буксир військово-морського флоту Росії, що свідчить про поглиблення вже існуючих проблем в цій галузі для Москви. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБОУ.

Зазначається, що буксир "Капітан Ушаков", спущений на воду лише три роки тому, затонув під час добудови через затоплення допоміжних механізмів. Судно лягло на правий борт, і, попри спроби врятувати його, повністю пішло під воду.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що цей випадок є черговим свідченням проблем російського військово-морського флоту.

Раніше ЦПД повідомляв про проблеми для РФ навіть з утриманням старих кораблів. Показовими прикладами технічного занепаду є затримка модернізації великого протичовнового корабля "Адмірал Чабаненко" та фактичне списання єдиного авіаносця "Адмірал Кузнєцов".

Також в Центрі протидії дезінформації нагадують, що цього року було скасовано головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі, який планувався на 27 липня.

"Ці випадки лише підкреслюють неспроможність Росії підтримувати навіть основні елементи свого флоту, що є важливим чинником для агресивної зовнішньої політики. Замість того, щоб будувати нові судна, Росія не може навіть утримати в строю старі", - йдеться у повідомленні.

Де зараз перебуває Чорноморський флот РФ

Як раніше писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що нині в Чорному морі перевага належить Україні.

"Це ми змусили російський флот піти на дно Чорного моря і перетворитися на флотилію. Це ми змусили залишки російського флоту тікати з Севастополя до Новоросійська, і вони там зараз шкеряться по своїх будках", - зазначив він.

Він також нагадав про недавню успішну операцію ГУР МО України, під час якої морські дрони наблизилися до тимчасово окупованого Криму й атакували російські системи ППО. У результаті було знищено та пошкоджено значну кількість ЗРК і РЛС противника.

Удари по російському флоту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, цього року в Санкт-Петербурзі скасували традиційний головний військово-морський парад, який зазвичай проводили 27 липня на честь Дня ВМФ Росії. Влада офіційно не пояснила причини такого кроку, повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У ніч та вранці 6 липня по Новоросійську (Краснодарський край) було здійснено комбіновану атаку з використанням морських і повітряних безпілотників.

За даними ГУР МО України, українські військові за допомогою ударних морських дронів Magura V5 знищили або пошкодили 15 російських кораблів і суден, повністю заблокувавши Чорноморський флот РФ.

Про джерело: Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

