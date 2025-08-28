Росія вдарила по кораблю ВМС України: є жертва, тривають пошуки моряків

Окрім загиблого є і постраждалі.

https://glavred.net/war/rossiya-udarila-po-korablyu-vms-ukrainy-est-zhertva-prodolzhayutsya-poiski-moryakov-10693466.html Посилання скопійоване

Плетенчук повідомив подробиці ураження українського судна / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, скріншот

Основне:

Росіяни уразили український корабель

Внаслідок атаки є загиблий

Кількох моряків розшукують

Окупаційні війська РФ уразили один із кораблів Військово-морських сил ЗСУ. Про це в коментарі виданню "Укрінформ" повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, один із членів екіпажу загинув, ще кілька людей отримали поранення. Також продовжується пошук кількох військових моряків.

відео дня

"Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці", - сказав Плетенчук.

Який корабель могли уразити росіяни

Тим часом російські пабліки почали поширювати інформацію, нібито уражено розвідувальний корабель Військово-морських Сил України "Сімферополь". Однак офіційні особи України наразі не підтверджують дану інформацію.

Коли ворог атакував українське судно

За даними видання "Думська", інцидент стався після опівночі. Корабель знаходився на річці Дунай, коли його уразив безекіпажний морський катер РФ. Внаслідок вибуху утворилася пробоїна, і СРзК перекинувся на борт. Частина членів команди досі вважається зниклими безвісти.

Боротьба українського і російського флоту - останні новини

Нагадаємо, Росія марить тим, щоб знищити флот РФ. Главред писав, що якось пропагандисти РФ навіть поширили фейк про нібито знищення кораблів і катерів Військово-Морських сил України. Однак інформація виявилась неправдивою.

Натомість Україна перетворює Чорноморський флот РФ на "підводний флот". У Москви немає можливостей завести велику кількість кораблів у Чорне море через протоки Босфор і Дарданелли.

Напередодні стало відомо, що українським Військово-морським силам вдалося відтіснити військові кораблі Росії від своїх узбережь на 100 кілометрів. Про це заявили аналітики ISW.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Плетенчук Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред