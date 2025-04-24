Калібри стали небезпечніші: експерт попередив про нові загрози під час ударів РФ

Раніше українським захисникам вдавалося збивати 100% ракет такого типу, однак атака 24 квітня все змінила.

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Росіяни шукають шляхи для посилення ефективності терористичних атак України / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот

Що сказав Рябих:

РФ, ймовірно, вдосконалила свої ракети для атак

Ворог використовує спеціальну тактику для ракетний ударів по Україні

У ніч на 24 квітня країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами та ракетами, в тому числі типу "Калібр". Якщо раніше ППО вдалося збивати 100% таких цілей, то сьогодні українські військові знищили не всі ракети противника.

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо пояснив, що це означає тільки одне - РФ могла вдосконалити Калібри і застосувати іншу тактику ударів.

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"Сьогодні ми бачили запуск саме 12-ти ракет Калібр, які запускалися двома хвилями. Слід зазначити, що, судячи з тієї ж статистики, яка була оприлюднена Повітряними силами, частина цих ракет була збита. Про частину немає даних, то може бути так, що вони мали певні результати. Це говорить про те, що якимось чином удосконалюються нашим противником і самі ракети типу Калібр, які раніше зі 100% впевненістю збивалися нашими Силами оборони. І можна говорити про те, що використовується спеціальна тактика для того, щоб підвищити результативність цих ударів", - пояснив він.

Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

Щоб протидіяти російським атакам Україні потрібно досягнути вищого технологічного рівня та нарощувати свої зусилля для досягнення повної переваги на морському напрямку. Тільки це забере у ворога можливість тероризувати міста України.

Комбінована атака РФ 24 квітня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 24 квітня Київ знову опинився під повітряною атакою з боку Росії. У різних районах столиці було чутно серію потужних вибухів. Згодом про вибухи і роботу ППО повідомили в інших регіонах України.

Згодом стало відомо, що під час комбінованого повітряного удару по Києву країна-агресор РФ використовувала балістичні ракети KN-23 з КНДР, разом із крилатими ракетами і дронами типу Shahed-136.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що більш ніж 200 повітряних цілей летіли на Україну - це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони.

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Хто такий Валерій Рябих? Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

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