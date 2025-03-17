Відновлення наступу РФ майже миттєво загрожуватиме двом містам - ISW

Головні тези:
- Над Харковом і Запоріжжям може нависнути загроза
- РФ будує автомагістраль і залізницю, які мають з'єднати великі окуповані міста
- Україні знадобиться ще більша армія, щоб відбити агресію
Господар Кремля Володимир Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України, тому російська окупаційна армія може використати 30-денне перемир'я для підготовки до форсування річки Дніпро. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
Російські війська перебувають на протилежному від Херсона березі Дніпра - приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя і за 30 кілометрів від Харкова.
"Війська РФ на Дніпрі могли б використати перемир'я для підготовки до надзвичайно складного завдання безперешкодного форсування річки, що значно підвищило б імовірність успіху в цій операції", - йдеться у звіті ISW.
Аналітики зазначають, що зупинка добре підготовленого великого механізованого наступу на морозі - надзвичайно рідкісне явище на війні, а це означає, що відновлення російського наступу, найімовірніше, майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець".
Експерти наголосили, що РФ будує автомагістраль і залізницю, які мають з'єднати великі міста на тимчасово окупованих територіях України з Росією, що посилить спроможність росіян забезпечувати необхідною зброєю та матеріалами армію на випадок майбутнього російського наступу на півдні України.
"Україні, ймовірно, знадобиться ще більша армія з більшими можливостями, щоб відігравати свою вирішальну роль у стримуванні та, якщо необхідно, відбитті майбутньої агресії вздовж нинішньої лінії фронту (як усередині України, так і вздовж міжнародного кордону з Росією) протяжністю понад 2100 кілометрів", - ідеться у звіті.
Експерти ISW вважають, що постійні вимоги Кремля поступитися неокупованими українськими територіями свідчать про те, що Путін залишається "відданим цим територіальним цілям попри переговори, що тривають".
Мирні переговори - останні новини
Як писав Главред, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що існує план "А" і план "Б" щодо завершення війни Росії проти України, і пояснили, в чому вони полягають.
18 березня президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна ухвалила минулого тижня. Також, за словами президента США, з Путіним він говоритиме про "землю та електростанції".
Раніше на зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню.
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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
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