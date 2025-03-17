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Відновлення наступу РФ майже миттєво загрожуватиме двом містам - ISW

Анна Ярославська
17 березня 2025, 08:43
6619
Російський диктатор не відмовився від своїх цілей в Україні попри мирні переговори.
Путін
В ISW пояснили, як Путін може використати перемир'я / Колаж: Главред, фото: understandingwar.org, скріншот

Головні тези:

  • Над Харковом і Запоріжжям може нависнути загроза
  • РФ будує автомагістраль і залізницю, які мають з'єднати великі окуповані міста
  • Україні знадобиться ще більша армія, щоб відбити агресію

Господар Кремля Володимир Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України, тому російська окупаційна армія може використати 30-денне перемир'я для підготовки до форсування річки Дніпро. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Російські війська перебувають на протилежному від Херсона березі Дніпра - приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя і за 30 кілометрів від Харкова.

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"Війська РФ на Дніпрі могли б використати перемир'я для підготовки до надзвичайно складного завдання безперешкодного форсування річки, що значно підвищило б імовірність успіху в цій операції", - йдеться у звіті ISW.

Карта бойових дій
Карта бойових дій / understandingwar.org

Аналітики зазначають, що зупинка добре підготовленого великого механізованого наступу на морозі - надзвичайно рідкісне явище на війні, а це означає, що відновлення російського наступу, найімовірніше, майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець".

Експерти наголосили, що РФ будує автомагістраль і залізницю, які мають з'єднати великі міста на тимчасово окупованих територіях України з Росією, що посилить спроможність росіян забезпечувати необхідною зброєю та матеріалами армію на випадок майбутнього російського наступу на півдні України.

"Україні, ймовірно, знадобиться ще більша армія з більшими можливостями, щоб відігравати свою вирішальну роль у стримуванні та, якщо необхідно, відбитті майбутньої агресії вздовж нинішньої лінії фронту (як усередині України, так і вздовж міжнародного кордону з Росією) протяжністю понад 2100 кілометрів", - ідеться у звіті.

Експерти ISW вважають, що постійні вимоги Кремля поступитися неокупованими українськими територіями свідчать про те, що Путін залишається "відданим цим територіальним цілям попри переговори, що тривають".

Путін не відмовився від своїх планів в Україні
Путін не відмовився від своїх планів в Україні / understandingwar.org

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що існує план "А" і план "Б" щодо завершення війни Росії проти України, і пояснили, в чому вони полягають.

18 березня президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна ухвалила минулого тижня. Також, за словами президента США, з Путіним він говоритиме про "землю та електростанції".

Раніше на зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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