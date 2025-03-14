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Путін може прийняти пропозицію Трампа щодо перемир'я: дипломат назвав умову

Анна Косик
14 березня 2025, 12:24
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Путін не хоче залишатися для світу агресором, але є чинники, які можуть позитивно вплинути на його рішення щодо припинення вогню.
Путін може прийняти пропозицію Трампа щодо перемир'я: дипломат назвав умову
Путін не хоче особисто зустрічатися з Зеленським задля переговорів про закінчення війни / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що сказав Морозов:

  • Путін не орієнтуватиметься на будь-кого в РФ у питання перемир'я
  • Диктатору прикро визнавати посередництво Трампа і переговорах з Україною
  • Росія може погодитись на перемир'я щоб доєднатися до "нового глобального світу"

Після переговорів України та США у Саудівській Аравії у країні-агресорці Росії серед пропагандистів пронеслася хвиля постів щодо можливості введення режиму припинення вогню на 30 днів.

Росіяни поділилися на дві групи, одна з яких виступала за перемир'я, адже це було б вигідно для РФ. Однак другі вбачають в такій угоді зраду цілей війни і патріотичної спільноти. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

Путін може прийняти пропозицію Трампа щодо перемир'я: дипломат назвав умову
Переговори в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

За його словами, у цій ситуації думка суспільства в РФ не має жодного значення, адже кремлівський диктатор Володимир Путін має повну свободу дій і буде одноосібно приймати рішення. А усі, хто будуть заперечувати йому, можуть потрапити під роздачу ФСБ, або ж "успадкують" долю Гіркіна чи Пригожина.

"Однак, головне питання в іншому: Путін не може повністю довіряти Трампу, і це очевидно. Що б Трамп не казав. Для Путіна визнати саму ідею того, що Трамп виступає посередником між ним та Зеленським, прикро. Путін мріє бути "царем світу", а тут виникає неприємна ситуація: завершити чи хоча б зупинити війну намагається Трамп, який у разі успіху може отримати Нобелівську премію миру. А сам Путін у будь-якому випадку залишиться в історії агресором і негідником, який розв'язав війну в Європі", - зауважив дипломат.

Дивіться відео про те, як може діяти Путін у разі перемир'я з Україною:

Ще одним фактором є те, що Путін уникає особистого спілкування з Зеленським у рамках переговорів. Саме тому у Кремлі часто згадують про нібито нелегітимність Зеленського.

"Але на користь згоди на перемир'я каже таке: якщо Путін його прийме, він зможе заявити, що Росія тепер перебуває у "новому глобальному світі", де основні гравці США, Китай та РФ. І ми, отже, вирішуємо всі глобальні питання, разом проводимо якісь великі економічні проекти. Мовляв, Європа вмирає, вона розкладається. Ну і Бог з нею — у нас тепер зовсім новий світ, у якому діють нові правила, і ми встановлюватимемо їх. Ось що може стати для Путіна моментом, щоб прийняти пропозицію Трампа", - додав Морозов.

Готовність Кремля до закінчення війни або перемир'я

Нагадаємо, Главред писав, що американська розвідка направила в адміністрацію президента США дані про те, що російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти війну проти України.

Напередодні російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін заявив, що погоджується на припинення бойових дій, але лише за умови, що це сприятиме "довгостроковому миру".

Згодом радник Путіна Юрій Ушаков висловив скептицизм щодо пропозиції припинення вогню, зазначивши, що тимчасове перемир'я лише надасть українським силам можливість перегрупуватися, і наголосив на необхідності довгострокового та всеосяжного мирного рішення, яке враховуватиме інтереси Росії.

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Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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перемир'я війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Олександр Морозов Тридцятиденне припинення вогню
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