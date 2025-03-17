Мирний план США: Рубіо розкрив два етапи завершення війни в Україні

Важко домовитися про остаточне припинення війни, поки сторони стріляють одна в одну.

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Марко Рубіо розповів про план завершення війни / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/SenatorMarcoRubio

Головні тези:

Закінчити війну не буде легко

Є два етапи завершення війни

Спочатку потрібно домогтися припинення вогню

Державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" щодо завершення війни Росії проти України, і пояснив, у чому вони полягають.

За його словами, ніхто не каже, що закінчити російсько-українську війну буде легко.

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"Це складна, трирічна війна, яка триває на дуже довгому військовому фронті, з великою складністю. Тому ніхто не стверджує, що це легко", - сказав Рубіо в інтерв'ю CBS News.

Також він пояснив, у чому суть американського плану завершення війни.

"План А: припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану Б, другого етапу, який полягає в тому, щоб посадити всіх за стіл переговорів, можливо, за допомогою човникової дипломатії, щоб знайти спосіб назавжди покласти край цій війні в такий спосіб, щоб це було довготривалим, ураховувало потреби кожного і так далі", - сказав держсекретар США.

Він додав, що важко домовитися про остаточне припинення війни, поки "вони стріляють один в одного". Він зазначив, що друга частина плану не буде легкою, але її неможливо реалізувати, "поки ми не пройдемо першу". Саме тому, за словами Рубіо, президент США Дональд Трамп хоче припинення вогню.

"Це те, над чим ми працюємо, припускаючи, що зможемо це зробити. Це буде нелегко... Ми переходимо до другого етапу, який полягає в обговоренні чогось більш тривалого і постійного. Це буде важко. Це потребуватиме багато важкої роботи, поступок від обох сторін, але це має відбутися. Ця війна не може тривати. Президент ясно дав це зрозуміти, і він робить усе можливе, щоб покласти цьому край", - сказав американський чиновник.

При цьому Рубіо назвав "багатообіцяючою" зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з російським правителем Володимиром Путіним 13 березня.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, переговори між Росією і США можуть відбутися в понеділок, 17 березня. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися 17 березня з російським лідером Володимиром Путіним. Як зазначив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов, Трамп готовий обійти питання війни, не торкатися теми російської агресії та територіальних змін, а натомість пропонує Кремлю просто укласти тимчасове перемир'я.

Раніше глава Кремля Володимир Путін виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою щодо припинення вогню, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

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