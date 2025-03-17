Трамп сказав, коли поговорить із Путіним і про що йтиметься

За вихідні було зроблено "багато роботи". Зараз американська сторона хоче "побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні".

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Переговори Трампа і Путіна відбудуться 18 березня / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, скріншот, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп анонсував розмову з Путіним про припинення війни в Україні

Президент США розкрив основні теми переговорів

У вівторок, 18 березня, президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив глава Білого дому під час розмови з журналістами на борту Air Force One, який виконував рейс із Флориди до Вашингтона.

За його словами, за вихідні було зроблено "багато роботи", зараз американська сторона хоче "побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні", передає Reuters.

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"Ми побачимо, чи буде у нас щось оголосити, можливо, до вівторка. Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок", - сказав Трамп.

Про що говоритимуть Трамп і Путін

Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна ухвалила минулого тижня.

На запитання про те, які поступки розглядаються під час переговорів про припинення вогню, Трамп відповів: "Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції".

Про які саме території йшлося - про тимчасово окуповані російськими загарбниками українські землі, або про контрольовані Силами оборони України райони Курської області - він не уточнив. При цьому, вочевидь, ішлося про Запорізьку АЕС, яка була захоплена російськими окупантами ще 2022 року.

"Я думаю, що обидві сторони, Україна і Росія, вже багато обговорили. Ми вже говоримо про це, про розподіл певних активів", - додав президент США.

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Як писав Главред, державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" по завершенню війни Росії проти України, і пояснили, в чому вони полягають.

"План А: припинити вогонь, щоб ми могли перейти до плану Б, другого етапу, який полягає в тому, щоб посадити всіх за стіл переговорів, можливо, за допомогою човникової дипломатії, щоб знайти спосіб назавжди покласти кінець цій війні в такий спосіб, щоб це було довготривалим, враховувало потреби кожного тощо", - сказав держсекретар США.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз в України є хороша можливість завершити війну. При цьому зробити це можна швидко.

Тим часом глава Кремля Володимир Путін виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою щодо припинення вогню, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

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