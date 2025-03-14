Трамп заявив, що 'з часткою сарказму' обіцяв завершити війну в Україні за 24 години

Дональд Трамп вірить, що Путін погодиться на припинення вогню, бо нібито "досить добре його знає".

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Трамп визнав, що мир за добу був радше жартом / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/WhiteHouse

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Трамп пояснив, що "з часткою сарказму" обіцяв завершити війну за 24 години

Він нібито мав на увазі прагнення якнайшвидше знайти рішення для припинення бойових дій відео дня

Трамп вірить, що Путін погодиться на припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що його обіцянка завершити війну в Україні за 24 години була сказана "з часткою сарказму". Про це він повідомив в інтерв'ю журналістці Шеріл Еткіссон, яке було опубліковане на YouTube.

Під час розмови Еткіссон наголосила на складності завершення війни в Україні. Водночас журналістка нагадала Трампу про його передвиборчі заяви, в яких він обіцяв "завершити цю війну за 24 години".

За словами Трампа, його заяву про завершення війни за добу не слід сприймати буквально, адже насправді він мав на увазі лише своє прагнення якнайшвидше знайти рішення для припинення бойових дій.

"Я був трохи саркастичний, коли сказав, що так і буде. Насправді я мав на увазі, що хотів би все залагодити. І я думаю, що мені це вдасться", - пояснив американський президент.

Дивіться відео, де Трамп пояснив свою обцянку завершити війну за добу:

Трамп пояснив обцянку про завершення війни за 24 години / Фото: скріншот

Також Трамп розповів, що мав "дуже хороші дзвінки" з Росією та Україною. За його словами, більше інформації про його план припинення вогню з’явиться в понеділок.

Журналіст також запитав Трампа, що він робитиме в разі, якщо Росія відмовиться припиняти бойові дії. Проте і тут Трамп уникнув прямої відповіді, заявивши лише, що такий розвиток подій стане "поганою новиною для світу".

"Я думаю, що путін погодиться на припинення вогню, я думаю, що знаю його досить добре", - заявив він.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово наголошував, що зможе завершити російсько-українську війну протягом 24 годин. Більше того, він заявляв, що "вирішить це питання ще до того, як зайде до Овального кабінету".

Як повідомляв Главред,14 березня президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. За його словами, спілкування було "дуже хорошим та продуктивним" і він вбачає шанс на завершення війни.

На тлі переговорів щодо Україна формує спеціальну команду для моніторингу 30-денного перемир’я, розробки алгоритмів контролю та запобігання провокаціям з боку Росії. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що є "хороша можливість завершити війну", проте Кремль чинить опір дипломатичному врегулюванню. Він зазначив, що Путін не хоче припинення вогню та намагається саботувати дипломатичний процес, висуваючи неприйнятні умови.

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