'У нас э хороша можливість завершити війну': Зеленський зробив ряд важливих заяв

Володимир Зеленський розповів про мирний план, припинення вогню та затягування війни з боку Путіна.

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Зеленський зробив низку нових заяв / Колаж: Главред, фото: скріншот Суспільне, 22 окрема механізована бригада

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Україна погодилась на припинення вогню

У період тиші можна підготувати мирний план

Путін не хоче припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нині в України є хороша можливість завершити війну. При цьому зробити це можна швидко. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"В Україні ми хочемо миру. З перших хвилин цієї війни ми хотіли лише одного – щоб Росія залишила наших людей у спокої, а російські окупанти забралися з нашої землі. Це природне бажання для будь-якої нації – прагнення незалежності та безпеки. Саме за це ми боремося. Боремося як зброєю, так і дипломатією. Зараз у нас є хороша можливість завершити цю війну, завершити її швидко та забезпечити мир", - написав Зеленський.

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Він додав, що одразу погодився на припинення вогню, коли йому повідомили про таку пропозицію прямо із Саудівської Аравії.

"Американська сторона запропонувала піти далі – негайне й безумовне припинення вогню на суші. Коли наша команда в Джидді почула цю пропозицію, вони зв’язалися зі мною, і я негайно погодився. Ми не хочемо гратися в ігри з війною. Кожен день війни – це втрата життів наших людей, а це найдорожче, що ми маємо", - сказав Зеленський.

Це стане першим кроком. Надалі потрібен контроль за припиненням вогню. Також необхідні гарантії безпеки.

Путін не хоче припинення вогню

Зеленський додав, що він не буде саботувати цей процес і наголосив на тому, що російський диктатор Володимир Путін не хоче припинення вогню.

"Путін не може вийти із цієї війни, бо тоді він залишиться ні з чим. Саме тому він зараз робить усе можливе, щоб саботувати дипломатію, виставляючи надзвичайно складні та неприйнятні умови від самого початку, ще до припинення вогню. Путін спробує втягнути всіх у нескінченні дискусії так само, як він це зробив із "Мінськом", марнуючи дні, тижні й місяці на беззмістовні переговори, поки його зброя й далі вбиває людей. Кожна умова, яку висуває Путін, – це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію. Ось як працює Росія. І ми попереджали про це", - сказав Зеленський.

"Ми могли б підготувати надійний мирний план"

Президент України наголосив на тому, що Україні потрібен справжній мир, який передбачатиме недопущення затягування війни. Він закликає партнерів тиснути на РФ та зробити сильні кроки, щоб зупинити цю війну.

"Тиск має бути на Росію. Тільки рішучі дії можуть припинити цю війну, що триває вже роками", - зазначив Зеленський.

Він додав, що у період тиші Україна могла б підготувати надійний мирний план, покласти його на стіл, обговорити деталі та реалізувати його.

"Ми готові. Ми вважаємо, що відповідальність наших партнерів полягає в тому, щоб забезпечити готовність Росії припинити війну – не шукати причин, щоб вона тривала ще тижні, місяці чи роки, а покласти їй край. Путін сам війну не завершить. Але сили Америки достатньо, щоб змусити його це зробити. Потрібні сильні кроки. Потрібен сильний тиск на єдиного, хто хоче продовжувати цю війну. Саме це означає "мир завдяки силі", - підсумував Зеленський.

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