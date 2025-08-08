'Повітряне перемир'я' - не для миру: у США розкрили плани Путіна

Головне:
- Путін не прагне до реальних перемовин з Україною
- Путін може скористатися "повітряним перемир'ям" для нових ударів по Україні
Країна-окупант Росія, як і раніше, не зацікавлена в досягненні реального миру з Україною. Можливе так зване повітряне перемир'я може стати шансом для окупантів накопичити дрони і ракети з метою подальшого нанесення масштабних ударів. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.
"Спроби приховати реальність"
У зведенні ISW йдеться про те, що зараз Кремль намагається взяти під контроль темп і формат переговорів щодо тимчасового припинення вогню і довгострокового миру.
"Спроби Путіна позиціонувати себе як країну, готову прийняти мирні пропозиції США і конструктивні переговори, водночас відмовляючись зустрітися із Зеленським у найближчому майбутньому, є спробою приховати реальність", - вважають аналітики.
На їхню думку, Путін намагається піти від реального мирного процесу й отримати односторонні поступки з боку Вашингтона. При цьому він не зацікавлений у завершенні війни.
В Інституті припускають, що під час зустрічі з американським представником Стівом Віткоффом, Путін міг запропонувати мораторій на дальні удари. Такий крок дозволить окупантам накопичити ударні засоби і вже після перемир'я відновити масштабні атаки на Україну.
Крім того, мораторій обмежить можливості української армії завдавати далекобійних ударів по об'єктах, що забезпечують роботу оборонно-промислової бази та військової економіки Росії.
Що каже експерт
Путін швидко на припинення вогню не піде і буде тягнути час, вважає політолог Петро Олещук. Продовження війни - єдиний інструмент тиску глави Кремля.
"Йти на припинення вогню для Путіна - це фактично (принаймні частково) визнати поразку. Тому що він же починав війну не заради частини територій, а заради контролю над усією Україною. Тому десант висаджувався не десь на сході, а в Гостомелі. І тому йти на припинення вогню - це визнати, що він не досяг головної мети", - пояснив експерт.
Плани щодо припинення вогню в Україні - новини за темою:
Як повідомляв Главред, журналісти Sky News раніше написали, що Кремль відмовляється від тристоронніх переговорів Володимира Путіна, Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Путін, мовляв, готовий зустрітися з Трампом, але "не хоче" говорити із Зеленським.
Україна готова до припинення вогню по лінії фронту, але не визнає окупованих територій "російськими", і не сприймає міжнародного "визнання" цих земель, написали журналісти The Telegraph. Подібні "ініціативи" суперечать українській Конституції.
У російсько-українській війні може настати тимчасове заморожування, вважає прем'єр Польщі Дональд Туск. Утім, за його словами, навряд чи поки що можна робити прогнози про повноцінне завершення війни.
Інші новини:
- Термін ультиматуму Путіну спливає: Трамп сказав, чи буде в Україні припинено вогонь
- Обмін територіями і виведення військ: у WSJ дізналися деталі мирного плану Путіна
- Лукашенко вибухнув "ультиматумом" Україні і "пригрозив" Заходу ядерною зброєю
Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред