"Радість не скасовує печаль": дружина Вілліса розкрила деталі Різдва з хворим на деменцію актором

Брюс Вілліс зараз - Емма Хемінг розповіла про Різдво з актором / колаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Як сім'я Брюса Вілліса відзначала новорічні свята до його хвороби

Що тепер змінилося для зірки та його близьких

Американський актор Брюс Вілліс хворий на лобно-скроневу деменцію, і вся його велика сім'я проживає цей непростий час разом з ним. Емма Хемінг, друга дружина і нинішній опікун зірки, у своєму блозі вирішила підтримати тих, хто, як і близькі Брюса, дбає про людей з деменцією, і бореться з тугою, яка особливо гостро відчувається в передсвятковий час.

"Перш за все, я хочу сказати, що сумувати - це нормально. Горе не пов'язане тільки зі смертю. Воно пов'язане зі змінами та неоднозначною втратою, про яку так добре знають ті, хто доглядає за хворими. Воно пов'язане з усвідомленням того, що вже нічого не буде так, як раніше. Воно пов'язане з відсутністю звичних рутин, розмов або ролей, які колись були настільки звичними, що ви й уявити собі не могли, що вони коли-небудь закінчаться. Для мене свята пов'язані зі спогадами про Брюса, який був у центрі всього. Він любив цю пору року - енергію, час, проведений із сім'єю, традиції. Він був тим, хто готував млинці, виходив із дітьми на вулицю, щоб погратися в снігу, тощо. Деменція не стирає ці спогади. Але вона створює простір між тоді і зараз. І цей простір може завдавати болю. Я ловлю себе на тому, що беззлобно лаю Брюса, коли борюся зі святковими гірляндами або беруся за справи, які раніше були його обов'язком. Не тому, що я злюся на нього, ні в якому разі, а тому, що я сумую за тим, як він колись керував підготовкою до свята", - поділилася емоціями Емма.

Вона також розповіла, як відзначатиме з родиною Різдво цього року. "Тривалий час я хотіла, щоб свята залишалися такими ж, як і раніше, наче це могло захистити нас від того, що відбувається. Але я розумію, що бути гнучким - це не означає здаватися. Це означає адаптуватися. У цей святковий період наша сім'я, як і раніше, буде розпаковувати подарунки і збиратися разом за сніданком. Але замість Брюса наші улюблені млинці готуватиму я. Ми подивимося святковий фільм. Будуть сміх і обійми. І майже напевно будуть сльози, тому що ми можемо сумувати і залишати місце для радості. Радість не скасовує печаль. Печаль не скасовує радість. Вони співіснують", - зізнається дружина Брюса Вілліса.

Брюс Вілліс із сім'єю кілька років тому / фото: instagram.com/emmahemingwillis

Про персону: Брюс Вілліс Брюс Вілліс - американський актор, продюсер і музикант. Завершив кінокар'єру, яка тривала 43 роки, у 2022 році у зв'язку з порушеннями роботи мозку. У 2023 сім'я артиста повідомила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. До хвороби був одним із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Володар двох премій "Еммі" (1987, 2000) і одного "Золотого глобуса" (1987). У 2006 році отримав іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відомий ролями у фільмах "П'ятий елемент", "Кримінальне чтиво", "Армагеддон", "Шосте чуття" і в серії фільмів "Міцний горішок".

