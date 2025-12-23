Завершення війни: у ГУР назвали ймовірні терміни й розкрили головну умову

Головне із заяв Скібіцького:
- Багато чого залежатиме від переговорного процесу
- Росії не вдасться розколоти українське суспільство
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький прокоментував імовірність завершення війни у 2026 році.
Такий варіант розвитку подій може залежати від кількох чинників, підкреслив він у коментарі "Новости.LIVE".
Представник ГУР пояснив, що в цьому питанні багато чого залежатиме від переговорного процесу, а також від нашої стійкості як на фронті, так і в тилу.
"Ворог у будь-якому разі намагатиметься нас розділити, внести безлад, зробити так, щоб тут був хаос", - переконаний він.
Скібіцький також додав, що Росії не вдасться розколоти українське суспільство. "Український народ не піддасться на це і готовий іти до перемоги", - резюмував він.
Пошук шляхів завершення війни в глухому куті: думка експерта
Публіцист Віталій Портников зазначає, що після кількох етапів переговорів західні спостерігачі дедалі частіше говорять про застій у пошуку варіантів закінчення російсько-української війни. Головним каменем спотикання залишається територіальне питання. Навіть президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Володимир Путін прагне контролю над усією Україною, і незрозуміло, чому виникла думка, ніби він готовий обмежитися лише частиною українських регіонів. Що стосується Донбасу, то тут, за словами Портникова, ключове питання полягає в тому, навіщо Україні відмовлятися від земель, які вона успішно захищає.
Раніше було розкрито найгірший сценарій завершення війни з капітуляцією. Єдиною відповіддю може бути максимальна мобілізація суспільства для потреб фронту, переконаний Євген Дикий.
Нагадаємо, раніше з'явився похмурий прогноз щодо завершення війни. Україна повинна прийняти кардинальні зміни в мобілізаційних питаннях, вважає Євген Дикий.
Як повідомляв Главред, раніше з'явився тривожний сценарій завершення війни. Для Дональда Трампа визначальним фактором є необхідність якнайшвидшого завершення війни.
Читайте також:
- Європейський план миру для України "злили" у ЗМІ: що передбачено в документі
- Трамп не заглиблювався в деталі "мирного плану", - ЗМІ
- Це критичний момент: Зеленський висловився про мирний план
Про персону: Вадим Скібіцький
Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред