У легендарного американського співака виявили онкологію

82-річний Баррі Манілоу зробив офіційну заяву про свою хворобу.

Баррі Манілоу рак - що відомо про хворобу співака / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У Баррі Манілоу рак

Виконавець прокоментував свій діагноз і розповів про майбутню операцію

Американський естрадний співак Баррі Манілоу приголомшив шанувальників заявою: найближчі концерти 82-річний артист скасовує через непростий діагноз - рак легенів. У своєму блозі в Instagram виконавець "Copacabana" розкрив деталі хвороби.

Останні півтора місяця Манілоу страждав від бронхіту. Під час лікування на МРТ лікарі виявили пляму на його лівій легені, яка після аналізів виявилася пухлиною. Тепер на виконавця чекає операція.

Однак співак запевнив: хворобу виявили на ранній стадії, тому хвилюватися нема про що. "Лікарі не вважають, що пухлина буде поширюватися, і я проходжу всі аналізи, щоб підтвердити їхній діагноз. Ніякої хіміотерапії, ніякої радіації", - зазначає Баррі Манілоу. Після операції буде місяць реабілітації, і вже в лютому артист планує повернутися на сцену.

Баррі Манілоу діагностували рак / фото: instagram.com/barrymanilowofficial

