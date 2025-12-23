Відключення світла для Дніпропетровщині: ДТЕК вводить тривалі обмеження на 24 грудня

У Дніпрі та області протягом 24 грудня знову застосовують погодинні відключення електроенергії за оновленими графіками.

Компанія ДТЕК обіцяє оперативно інформувати споживачів у разі змін у графіках / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

24 грудня на Дніпропетровщині діятимуть графіки відключень

Світло можуть вимикати 2–4 рази на добу

Обмеження триватимуть протягом усієї доби

У Дніпрі та Дніпропетровській області у середу, 24 грудня, знову застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Обмеження діятимуть протягом усієї доби, а світло у споживачів можуть вимикати від двох до чотирьох разів на день. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Графіки для кожної черги та підчерги

1.1 Черга

01:30 – 05:00

07:00 – 08:30

12:00 – 18:00

22:30 – 24:00

1.2 Черга

01:30 – 05:00

12:00 – 19:00

22:30 – 24:00

2.1 Черга

01:30 – 05:00

12:00 – 19:00

22:30 – 24:00

2.2 Черга

01:30 – 08:30

12:00 – 15:30

22:30 – 24:00

3.1 Черга

05:00 – 12:00

15:30 – 19:00

3.2 Черга

05:00 – 12:00

15:30 – 19:00

4.1 Черга

00:00 – 01:30

05:00 – 08:30

15:30 – 22:00

4.2 Черга

05:00 – 08:30

10:00 – 12:00

15:30 – 22:30

5.1 Черга

00:00 – 01:30

08:30 – 15:30

19:00 – 22:30

5.2 Черга

00:00 – 01:30

08:30 – 15:30

19:00 – 22:30

6.1 Черга

00:00 – 01:30

08:30 – 15:30

19:00 – 22:30

6.2 Черга

00:00 – 05:00

08:30 – 12:00

19:00 – 24:00

Енергетики наголошують, що у разі змін у розкладі відключень інформація оперативно з’являтиметься в офіційному Telegram-каналі компанії.

Де перевірити свій графік

Перевірити свій графік відключень мешканці Дніпра можуть на сайті ДТЕК — для цього достатньо ввести адресу у відповідному полі.

Принцип застосування черг

У компанії пояснюють, що всі споживачі поділені на шість черг. Якщо обмеження вводяться для трьох черг, електроенергію тимчасово відключають приблизно у половини споживачів регіону. За збільшення кількості черг відключення охоплюють більшу частину населення, тоді як за меншої кількості обмежень світло залишається доступним для більшості абонентів.

Що означають черги відключень / Інфографика: Главред

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з міжнародних енергетичних питань, наголосив, що можливі наслідки колапсу енергосистеми відрізнятимуться залежно від регіону.

За його словами, не варто очікувати однакової тривалості відключень по всій країні. Зокрема, центральні області залишаються більш уразливими до перебоїв з електропостачанням. Він також зазначив, що Київ і столичний регіон традиційно відчувають дефіцит електроенергії.

Окрім того, експерт попередив, що у разі виходу з ладу підстанції, яка забезпечує передачу електроенергії з атомних електростанцій, можливе повторення кризових сценаріїв, подібних до тих, що вже фіксувалися у 2022 та 2024 роках.

