Існує викока ймовірність нового удару по Україні найближчим часом - що відомо

Українські монітори виявляють переміщення стратегічної авіації та підготовку ударів.

Запуски ударних дронів Shahed зафіксовано на кількох напрямках / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Росія перекидає стратегічну авіацію на нові аеродроми

Три Ту-95МС на "Оленью", два Ту-160 – на Далекий Схід

Чотири МіГ-31К з "Кинжалами" переміщені на "Саваслейку"

Росія, ймовірно, готується до повторної масованої атаки на Україну. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на дані моніторингових каналів.

"Сьогодні можлива повторна масована ракетна та дронова атака Росії", – зазначив він.

Передислокація стратегічної авіації

Аналітики відзначають активну передислокацію російської стратегічної авіації. Три бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Енгельс" перелетіли на "Оленью", два Ту-160 – на Далекий Схід, а чотири винищувачі МіГ-31К, оснащені аеробалістичними ракетами "Кинжал", переміщені з "Липецька" на "Саваслейку".

Моніторинг свідчить, що всі борти, окрім МіГ-31К, вже оснащені крилатими ракетами. Україна готується до можливої атаки з використанням ракет різних типів та ударних дронів.

Також вже зафіксовано запуски безпілотників типу "Shahed": два пуски здійснено з Гвардійського, два – з Приморсько-Ахтарська, а один запуск – з Шаталово.

Звідки запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Аналітичні моніторингові канали повідомляють, що за наявними даними противник може завдати удару по північних і центральних регіонах України в ніч із 23 на 24 грудня.

Окрему увагу, за їхньою інформацією, зосереджено на Києві та Київській області. Водночас наголошується, що ці плани можуть змінитися.

Мета удару по енергосистемі - думка експерта

Масований удар по енергосистемі України 23 грудня мав чітку стратегічну мету – ізолювати атомні генеруючі потужності, насамперед Хмельницьку та Рівненську АЕС. Про це в коментарі для Главреду зазначив Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

За його словами, удари також були спрямовані на підстанції оператора "Укренерго", щоб обмежити можливості перетікання електроенергії та розірвати зв’язки з енергосистемами сусідніх країн ЄС.

Ракетний удар по Україні - останні новини

У ніч на 23 грудня Росія масовано атакувала Україну ударними безпілотниками з різних напрямків, а під ранок - крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації. Під ударом опинилися західні області України та об'єкти енергетики.

Міненерго підтвердило, що метою сьогоднішньої атаки РФ є енергетична інфраструктура.

Унаслідок масованого удару станом на ранок майже повністю знеструмлено споживачів у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є знеструмлення у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській областях та в Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

Про персону: Андрій Цаплієнко Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України.

