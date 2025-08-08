Україна готова до припинення вогню по лінії фронту, але з умовою - The Telegraph

Зеленський розуміє, що звільнити окуповані території військовим шляхом немає можливості, пишуть журналісти.

Зеленський розуміє, що звільнити окуповані території військовим шляхом поки що неможливо - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 66-та ОМБр

Коротко:

Україна не визнає окуповані території "російськими"

Звільнити території військовим шляхом поки що можливості немає

Україна нібито готова розглянути можливість припинення вогню по поточній лінії фронту, якщо таке рішення призведе до закінчення війни. Але лише без формального визнання окупованих територій "російськими".

Україна не піде на зміни до Конституції

У матеріалі The Telegraph нагадали, що Конституція України не передбачає зміни територіальної цілісності держави.

"Це пов'язано з тим, що Конституція країни не дає змоги президенту або парламенту в односторонньому порядку змінювати територіальний склад країни або миритися з порушенням її територіальної цілісності", - ідеться в статті.

Крім того, на думку журналістів, президент Зеленський визнав, що звільнити окуповані території військовим шляхом можливості поки що немає. Тому тривають пошуки дипломатичних механізмів.

"Тільки чверть українців хочуть боротися з Росією до кінця, згідно з опитуванням Gallup, опублікованим у четвер, що свідчить про різке падіння віри громадськості в досягнення перемоги", - зазначено в матеріалі.

Як повідомляв Главред, 8 серпня після візиту представника Білого дому Віткоффа до Москви, де він провів перемовини з главою РФ Путіним, президент США Дональд Трамп оголосив про великі шанси на зустріч із Зеленським і Путіним. Проте Трамп визнав, що проривів на перемовинах Віткоффа і Путіна не було.

У Кремлі вважають, що Путін і Трамп можуть зустрітися наступного тижня. За словами помічника глави Кремля Юрія Ушакова, США зробили Росії нібито пропозицію, яка влаштовує Москву. Можливість зустрічі Путіна і Зеленського росіяни коментувати відмовилися.

Президент Володимир Зеленський сказав, що час завершувати війну. До цього глава держави припустив, що тепер у Путіна, схоже, більше налаштовані на припинення вогню. Утім, головне, щоб Росія знову не обдурила США та Україну.

