Святвечір без світла: де не буде електроенергії у середу, 24 грудня

Фахівці закликають перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках обленерго

Коротко:

Всі області України під графіками погодинних відключень 24 грудня

Обмеження торкнуться населення та промислових споживачів

Причина — наслідки атак на енергетичну інфраструктуру

У середу, 24 грудня, в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження потужності торкнуться не лише населення, а й промислових споживачів.

Причиною таких заходів в "Укренерго" називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. При цьому в компанії зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, а обсяги та тривалість відключень повідомлять регіональні енергокомпанії.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в "Укренерго".

Рекомендації енергетиків

Енергетики також закликають споживати електроенергію ощадливо у години її подачі. Після останньої масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України, фахівці поступово стабілізують ситуацію.

"У Рівненській, Тернопільській та Одеській областях тривають відновлювальні роботи", — повідомили у Міністерстві енергетики.

Обмеження в усіх областях

За словами відомства, обмеження споживання електроенергії продовжують діяти в усіх областях.

"Діють як графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, так і погодинні відключення для всіх категорій споживачів", — уточнили в міністерстві.

Генерація електроенергії в Україні

Найскладніші регіони

Найскладніша ситуація залишається у прифронтових та прикордонних регіонах, де довгострокові знеструмлення ускладнені бойовими діями.

"Відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями", — пояснили у міненерго.

Де перевіряти графіки

Актуальні графіки відключень та оперативну інформацію варто перевіряти лише на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з міжнародних енергетичних питань, підкреслив, що наслідки колапсу енергосистеми для різних регіонів України будуть неоднаковими.

"Не можна стверджувати, що відключення триватимуть по 12 годин у всіх областях. Центральні регіони країни загалом більш вразливі до перебоїв", — пояснив він, додавши, що Київ та столичний регіон традиційно мають дефіцит енергії.

Гончар також зауважив, що у випадку виходу з ладу підстанції, яка постачає електроенергію з АЕС, можуть повторитися ситуації, подібні до тих, що спостерігали у 2022 та 2024 роках.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру вночі та вранці 23 грудня в кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, що 22 грудня український експерт із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські окупаційні війська накопичили близько двох тисяч дронів, серед яких приблизно 1 400 "Шахедів". Ворог може застосувати цю кількість ударних дронів протягом двох-трьох масованих атак.

Крім того, президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія може завдати масованого удару по Україні в різдвяні дні.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

