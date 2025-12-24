Рус
"Не може встати": зі зрадницею Асті сталася біда

Христина Трохимчук
24 грудня 2025, 04:45
Співачка Анна Асті зірвала плани російських пропагандистів.
Анна Асти
Анна Asti захворіла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Асті

Ви дізнаєтеся:

  • Анна Асті злягла
  • Чим захворіла зрадниця України

Співачка Анна Asti, яка зрадила Україну і втекла в терористичну РФ, раптово злягла з хворобою. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, вона навіть не може встати з ліжка.

Зрадницю продовжують переслідувати невдачі. Нещодавно вона домоглася участі у великому телевізійному проекті "Голос" на федеральному каналі РФ. Однак перед самим початком зйомок співачка занедужала настільки, що їх довелося скасовувати. Своєю хворобою Asti підвела близько 300 осіб - трьох наставників, 120 учасників і величезну команду.

Анна Асти
Анна Асті зірвала зйомки / фото: instagram.com, Анна Асті

"Щоб щось зірвалося - це шок для всіх, для всієї команди! 300 людей у моменті в підвішеному стані. Зранку мені зателефонував продюсер і сказав, що наставниця захворіла. Я кажу: "І що ось прям настільки захворіла, що не дійти до кадру?". Сказали, що навіть не може встати. Ось так ось у нас сьогодні почався ранок", - обурилася ведуча Яна Чурікова.

Як повідомляється, Asti могла підхопити нову заразу - гонконгський грип, симптомами якого є сильна слабкість, температура 39, нежить і біль у горлі. Навряд чи керівництво федеральних каналів РФ погладить по голівці артистку за таку підставу, адже вони вже зазнають колосальних збитків, а плани виявилися зірваними.

Анна Асти
Анна Асті діагноз / фото: instagram.com, Анна Асті

"Усі ми зав'язані на відповіді менеджменту Анни Asti. Якщо вони кажуть, що стало краще і вона в силі завтра сісти в крісло, то тоді ми працюємо. Але зараз усе в підвішеному стані", - поскаржилася ведуча.

Раніше Главред повідомляв, що телеведучий і капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан відверто розповів, як змінилися його пріоритети у святковий період. За словами ведучого, раніше робота і кар'єра займали майже весь його час, навіть на Різдво.

Також на неформальному саміті глав СНД у Санкт-Петербурзі зібралася ціла тусовка лояльних до кремлівської влади артистів. Також там виступили зрадниці України Таїсія Повалій і Наташа Корольова. Не обійшлося і без фірмового знущання з боку російського диктатора.

Про персону: Анна Асті

Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) - співачка родом із Черкас, колишня солістка гурту Artik & Asti, повідомляє Вікіпедія. Артистка стала на бік окупантів, повністю переїхала жити в Росію після 24 лютого 2022 року, де працює, і жодним словом не обмовилася про повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

16:14

"Повинні були": хто відмовився від участі в "Танцях із зірками"

16:07

Потужно відпрацювали F-16: в ПС назвали особливість відбиття нічної атаки РФ

16:06

Підвищення тарифів на воду в Україні: в уряді зробили важливу заяву

