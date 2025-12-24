"Не може встати": зі зрадницею Асті сталася біда

Ви дізнаєтеся:
- Анна Асті злягла
- Чим захворіла зрадниця України
Співачка Анна Asti, яка зрадила Україну і втекла в терористичну РФ, раптово злягла з хворобою. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, вона навіть не може встати з ліжка.
Зрадницю продовжують переслідувати невдачі. Нещодавно вона домоглася участі у великому телевізійному проекті "Голос" на федеральному каналі РФ. Однак перед самим початком зйомок співачка занедужала настільки, що їх довелося скасовувати. Своєю хворобою Asti підвела близько 300 осіб - трьох наставників, 120 учасників і величезну команду.
"Щоб щось зірвалося - це шок для всіх, для всієї команди! 300 людей у моменті в підвішеному стані. Зранку мені зателефонував продюсер і сказав, що наставниця захворіла. Я кажу: "І що ось прям настільки захворіла, що не дійти до кадру?". Сказали, що навіть не може встати. Ось так ось у нас сьогодні почався ранок", - обурилася ведуча Яна Чурікова.
Як повідомляється, Asti могла підхопити нову заразу - гонконгський грип, симптомами якого є сильна слабкість, температура 39, нежить і біль у горлі. Навряд чи керівництво федеральних каналів РФ погладить по голівці артистку за таку підставу, адже вони вже зазнають колосальних збитків, а плани виявилися зірваними.
"Усі ми зав'язані на відповіді менеджменту Анни Asti. Якщо вони кажуть, що стало краще і вона в силі завтра сісти в крісло, то тоді ми працюємо. Але зараз усе в підвішеному стані", - поскаржилася ведуча.
Про персону: Анна Асті
Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) - співачка родом із Черкас, колишня солістка гурту Artik & Asti, повідомляє Вікіпедія. Артистка стала на бік окупантів, повністю переїхала жити в Росію після 24 лютого 2022 року, де працює, і жодним словом не обмовилася про повномасштабне вторгнення РФ на територію України.
