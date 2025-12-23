Рус
Багато вогню і вибиті вікна: у Чернігові РФ вдарила дроном по багатоповерхівці

Олексій Тесля
23 грудня 2025, 21:57
БпЛА ворога влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку, внаслідок влучання виникла пожежа.
Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Чернігові / Колаж Главред, фото Facebook/MNSCHERNIGIV

Головне:

  • Російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Чернігові
  • Окупанти завдали удару по енергооб'єкту в Чернігівському районі

Російський дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Чернігові у вівторок, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"БпЛА ворога влучив у 9-й поверх багатоповерхового будинку. Унаслідок влучання виникла пожежа, вибито вікна. Інформація про постраждалих уточнюється. На місці події працюють екстрені служби, проводиться евакуація людей з будинку", - написав Брижинський у Telegram.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали удару по енергооб'єкту в Чернігівському районі, внаслідок чого без енергопостачання залишилася частина обласного центру. Пізніше Брижинський повідомляв, що окупанти продовжують атакувати об'єкт.

Пізніше він додав, що пожежу повністю ліквідовано, загиблих і поранених серед цивільного населення немає. Двоє людей перебувають у стані шоку, їм надають необхідну допомогу.

"Газові та електромережі не пошкоджено, перебоїв у постачанні не зафіксовано. Теплопостачання було пошкоджено, протягом п'яти годин теплопостачання планується відновити", - зазначив Брижинський.

Подробиці ударів РФ по Чернігову

Російські окупанти завдали удару по енергооб'єкту в Чернігівському районі, внаслідок чого без енергопостачання залишилася частина обласного центру, повідомляється на сторінці АТ "Чернігівобленерго" у Facebook у вівторок.

"Унаслідок російського обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено частину міста Чернігів. Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки! Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.

Що кажуть у ЗСУ про удари РФ

Під час масованого удару РФ основну частину ракет знищили екіпажі винищувачів F-16. Про це в ефірі телемарафону розповів голова управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, до відбиття атаки також були залучені літаки "Міраж", МіГ-29 і Су-27, а також дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося, що під ударом росіян цієї ночі опинилася і столиця, де, за інформацією мера міста Віталія Кличка, постраждали п'ятеро людей, а також є руйнування.

Нагадаємо, що через атаку РФ станом на ранок вівторка майже повністю знеструмлено споживачів у Рівненській області. Також є відключення електрики у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківських областях.

Як повідомляв Главред, у ніч на вівторок, 23 грудня, російські війська застосували по Україні понад 600 дронів і десятки ракет. Найбільше постраждали енергооб'єкти на заході країни.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

