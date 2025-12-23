Рус
Пенсія під загрозою: у ПФУ попередили про втрату стажу і дали важливу пораду

Олексій Тесля
23 грудня 2025, 22:55
Перевірити набутий страховий стаж і заробітну плату українці можуть через веб-портал електронних послуг ПФУ.
Пенсія, трудова
Українцям розповіли про важливість трудового стажу / УНІАН / ua.depositphotos.com

Важливе:

  • В Україні збільшується кількість необхідного стажу для виходу на пенсію
  • Підвищення вимог до страхового стажу відбувається поступово

З 1 січня 2026 року в Україні збільшується кількість необхідного стажу для виходу на пенсію за віком.

Як пояснили в Пенсійному фонді України (ПФУ), це передбачено нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пише Главред.

"Страховий стаж - це період, протягом якого особа була застрахована і за неї щомісяця сплачувалися страхові внески не менше мінімального. З 1 січня 2004 року до стажу зараховуються тільки ті періоди, за які фактично сплачено єдиний соціальний внесок", - вказує автор статті.

Так, у 2026 році для виходу на пенсію потрібно буде мати:

  • у 60 років - не менше 33 років страхового стажу;
  • у 63 роки - не менше 23 років стажу;
  • у 65 років - не менше 15 років стажу.

Що передувало

Раніше вимоги до страхового стажу були нижчими. Зокрема, у 2025 році для виходу на пенсію за віком потрібно було мати на 1 рік менше - 32, 22 і 15 років відповідно.

Згідно з чинним законодавством, підвищення вимог до страхового стажу відбувається поступово - щороку на один рік - і триватиме до досягнення 35 років стажу для виходу на пенсію в 60 років. Якщо громадянин досяг 60, 63 або 65 років 2025 року, але звертається за призначенням пенсії вже 2026 року, вимоги до стажу залишаються нижчими - 32, 22 і 15 років відповідно.

Як перевірити свій страховий стаж

Перевірити набутий страховий стаж і заробітну плату українці можуть через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду або в мобільному застосунку ПФУ. Стаж, набутий до 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.

У разі нестачі страхового стажу для виходу на пенсію громадяни можуть або доопрацювати необхідний період, або "докупити" стаж - за періоди після 2004 року, при укладенні договору добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
/ Главред

Навіщо оцифровувати трудові книжки: важлива порада

В Україні поетапно впроваджують електронні трудові книжки, замінюючи ними паперові документи. У період переходу людям необхідно оцифрувати відомості про свій трудовий стаж, щоб він був правильно врахований при розрахунку пенсії. Крайній термін - 10 червня 2026 року: якщо не внести дані вчасно, деякі періоди роботи можуть не зарахуватися, що вплине на розмір виплат або терміни виходу на пенсію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Про джерело: Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

пенсії трудовий стаж
