Пенсія під загрозою: у ПФУ попередили про втрату стажу і дали важливу пораду

Перевірити набутий страховий стаж і заробітну плату українці можуть через веб-портал електронних послуг ПФУ.

Українцям розповіли про важливість трудового стажу / УНІАН / ua.depositphotos.com

Важливе:

В Україні збільшується кількість необхідного стажу для виходу на пенсію

Підвищення вимог до страхового стажу відбувається поступово

З 1 січня 2026 року в Україні збільшується кількість необхідного стажу для виходу на пенсію за віком.

Як пояснили в Пенсійному фонді України (ПФУ), це передбачено нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пише Главред.

"Страховий стаж - це період, протягом якого особа була застрахована і за неї щомісяця сплачувалися страхові внески не менше мінімального. З 1 січня 2004 року до стажу зараховуються тільки ті періоди, за які фактично сплачено єдиний соціальний внесок", - вказує автор статті.

Так, у 2026 році для виходу на пенсію потрібно буде мати:

у 60 років - не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки - не менше 23 років стажу;

у 65 років - не менше 15 років стажу.

Що передувало

Раніше вимоги до страхового стажу були нижчими. Зокрема, у 2025 році для виходу на пенсію за віком потрібно було мати на 1 рік менше - 32, 22 і 15 років відповідно.

Згідно з чинним законодавством, підвищення вимог до страхового стажу відбувається поступово - щороку на один рік - і триватиме до досягнення 35 років стажу для виходу на пенсію в 60 років. Якщо громадянин досяг 60, 63 або 65 років 2025 року, але звертається за призначенням пенсії вже 2026 року, вимоги до стажу залишаються нижчими - 32, 22 і 15 років відповідно.

Як перевірити свій страховий стаж

Перевірити набутий страховий стаж і заробітну плату українці можуть через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду або в мобільному застосунку ПФУ. Стаж, набутий до 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.

У разі нестачі страхового стажу для виходу на пенсію громадяни можуть або доопрацювати необхідний період, або "докупити" стаж - за періоди після 2004 року, при укладенні договору добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Навіщо оцифровувати трудові книжки: важлива порада

В Україні поетапно впроваджують електронні трудові книжки, замінюючи ними паперові документи. У період переходу людям необхідно оцифрувати відомості про свій трудовий стаж, щоб він був правильно врахований при розрахунку пенсії. Крайній термін - 10 червня 2026 року: якщо не внести дані вчасно, деякі періоди роботи можуть не зарахуватися, що вплине на розмір виплат або терміни виходу на пенсію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

