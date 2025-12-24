Знайдено "ген безсмертя": давня ДНК різко підвищує шанси дожити до 100 років

Фахівці порівняли ДНК понад 300 довгожителів, старших за 100 років, і близько 700 людей середнього віку.

Секрет довголіття може ховатися в дуже древніх генах

Найбільш важливим виявився внесок західних мисливців-збирачів

Вчені з'ясували, що секрет виняткового довголіття може ховатися в дуже давніх генах, які дісталися людям від предків, що жили тисячі років тому.

Згідно з дослідженням у журналі GeroScience, одних лише здорових звичок недостатньо, щоб дожити до ста років. Істотне значення має і спадковість, сформована ще в доісторичну епоху, повідомляє Springer Nature.

Фахівці порівняли ДНК понад 300 довгожителів, старших за 100 років, і близько 700 людей середнього віку. Аналіз проводився на прикладі населення Італії - країни, відомої високим числом людей похилого віку.

Генетичні дані зіставили зі спадщиною стародавніх народів, які брали участь у формуванні європейського населення. Найважливішим виявився внесок західних мисливців-збирачів - стародавніх мешканців Європи, які жили після льодовикового періоду.

Навіть невелика частка їхньої ДНК помітно підвищувала шанси дожити до 100 років - майже на 40%. Особливо вираженим цей ефект виявився у жінок, у яких ймовірність довголіття була значно вищою, ніж у чоловіків.

Вчені припускають, що ці стародавні гени збереглися в сучасному генофонді й досі впливають на процеси старіння. Деякі з них пов'язані з більш ефективним обміном речовин і кращою регуляцією енергії в організмі.

Дослідники підкреслюють, що це лише початок вивчення того, як давня генетична спадщина може визначати тривалість життя людини.

Учені про секрет довголіття

Вчені зі Стокгольма встановили, що люди, які доживають до ста років, вирізняються не стільки успішним лікуванням захворювань, скільки вмінням уникати їхньої появи. Згідно з результатами дослідження, серцевий напад перенесли тільки 12,5% столітніх, тоді як серед людей у віці 80-89 років з інфарктом стикалися близько 24%, тобто майже вдвічі частіше.

Про джерело: Springer Nature Академічна видавнича компанія, створена в результаті злиття Springer Science+Business Media та видавничої групи Nature Holzzbrinck, видавництва Palgrave Macmillan та Macmillan Education у травні 2015 року.

