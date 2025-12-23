Рус
Не буде успіху: Андре Тан назвав кольори, в яких не можна зустрічати 2026 рік

Олена Кюпелі
23 грудня 2025, 21:51
79
На думку Андре Тана, в цих відтінках не можна зустрічати Новий рік, інакше не буде успіху.
Андре Тан назвав
Андре Тан назвав "небезпечні" кольори для зустрічі Нового року / Колаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Коротко:

  • У яких кольорах не можна зустрічати новий рік
  • Що може трапитися

Український дизайнер Андре Тан назвав кольори, в яких не можна зустрічати новий, 2026 рік.

Про це український дизайнер написав на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

"Дорогі, є кольори, які точно не сприятимуть, щоб 2026 рік став енергійним та успішним. Гортайте і запам'ятовуйте кольори, які я не рекомендую обирати для новорічного святкування!" - написав він.

Кольори, у яких не можна зустрічати 2026 рік

Отже, на думку Андре Тана, у цих відтінках не можна зустрічати Новий рік, інакше не буде успіху.

Пастельні відтінки

Пастельні відтінки можуть створювати відчуття млявості та пасивності. Вони не додають енергії, що потрібно для активного й успішного року.

Андре Тан назвав неправильні кольори
Андре Тан назвав невідповідні кольори / Фото Instagram/andre_tan_official

Синій і Блакитний

Ці кольори можуть придушити вогонь Коня і поставити рік на паузу.

Андре Тан назвав неправильні кольори
Андре Тан назвав невідповідні кольори / Фото Instagram/andre_tan_official

Білий і Сірий

Ці кольори створюють відчуття холоду і порожнечі. Вони не додають енергії та можуть викликати емоційну нудьгу.

Андре Тан назвав неправильні кольори
Андре Тан назвав невідповідні кольори / Фото Instagram/andre_tan_official

Неонові кольори

Неонові відтінки можуть створювати враження перевтоми і відволікати від важливих справ, тому їх краще обходити стороною.

Андре Тан назвав неправильні кольори
Андре Тан назвав невідповідні кольори / Фото Instagram/andre_tan_official

Про персону: Андре Тан

Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.

Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія.

Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.

Одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

мода Андре Тан
