Не буде успіху: Андре Тан назвав кольори, в яких не можна зустрічати 2026 рік

Коротко:
- У яких кольорах не можна зустрічати новий рік
- Що може трапитися
Український дизайнер Андре Тан назвав кольори, в яких не можна зустрічати новий, 2026 рік.
Про це український дизайнер написав на своїй сторінці в Instagram.
"Дорогі, є кольори, які точно не сприятимуть, щоб 2026 рік став енергійним та успішним. Гортайте і запам'ятовуйте кольори, які я не рекомендую обирати для новорічного святкування!" - написав він.
Кольори, у яких не можна зустрічати 2026 рік
Отже, на думку Андре Тана, у цих відтінках не можна зустрічати Новий рік, інакше не буде успіху.
Пастельні відтінки
Пастельні відтінки можуть створювати відчуття млявості та пасивності. Вони не додають енергії, що потрібно для активного й успішного року.
Синій і Блакитний
Ці кольори можуть придушити вогонь Коня і поставити рік на паузу.
Білий і Сірий
Ці кольори створюють відчуття холоду і порожнечі. Вони не додають енергії та можуть викликати емоційну нудьгу.
Неонові кольори
Неонові відтінки можуть створювати враження перевтоми і відволікати від важливих справ, тому їх краще обходити стороною.
Про персону: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
