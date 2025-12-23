Графіки відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 24 грудня

Графіки вимкнення світла діятимуть протягом усієї доби в області кількох черг.

Головне:

В енергосистемі складна ситуація після атак РФ

У Києві та Київській області 24 грудня запроваджено графіки відключення світла

Світло можуть вимикати до трьох разів на добу

У середу, 24 грудня, у Києві та Київській області запроваджуються графіки відключення світла.

Електроенергію можуть вимикати до трьох разів на добу. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.

Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби.

Графіки відключення світла в Києві

Графіки для кожної черги та підчерги:

Черга 1.1

з 02:00 до 09:00

з 12:30 до 16:30

з 23:00 до 24:00

Черга 1.2

з02:00 до 09:00

з 12:30 до 18:00

з 23:00 до 24:00

Черга 2.1

з 02:00 до 05:30

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

Черга 2.2

з 02:00 до 05:30

з 12:30 до 19:30

з 23:00 до 24:00

Черга 3.1

з 05:30 до 12:30

з 16:00 до 20:00

Черга 3.2

з 07:00 до 12:30

з 16:00 до 22:00

Черга 4.1

з 05:30 до 12:30

з 16:00 до 20:00

Черга 4.2

з 00:00 до 02:00

з 05:30 до 09:30

з 16:00 до 23:00

Черга 5.1

з 00:00 до 02:00

з 10:00 до 16:00

з 19:30 до 23:00

Черга 5.2

з 00:00 до 02:00

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 23:00

Черга 6.1

з 00:00 до 02:00

з 09:00 до 16:00

з 19:30 до 23:00

Черга 6.2

з 00:00 до 05:30

з 09:00 до 13:00

з 19:30 до 24:00

Графіки вимкнення світла в Київській області

Графіки для кожної черги та підчерги:

Черга 1.1

з 03:00 до 10:00

з 13:30 до 17:00

Черга 1.2

з 03:00 до 10:00

з 13:30 до 18:00

Черга 2.1

з 03:00 до 06:30

з 13:30 до 20:30

Черга 2.2

з 03:00 до 06:30

з 13:30 до 20:30

Черга 3.1

з 00:00 до 03:00

з 06:30 до 13:30

з 17:00 до 22:00

Черга 3.2

з 06:30 до 10:00

з 17:00 до 24:00

Черга 4.1

з 06:30 до 13:30

з 17:00 до 20:30

Черга 4.2

з 07:00 до 13:30

з 17:00 до 20:30

Черга 5.1

з 00:00 до 06:30

з 10:00 до 13:30

з 20:30 до 24:00

Черга 5.2

з00:00 до 03:00

з 10:00 до 17:00

з 20:30 до 24:00

Черга 6.1

з 00:00 до 03:00

з 10:00 до 17:00

з 20:30 до 24:00

Черга 6.2

Світло буде відсутнє

OFF З 00:00 до 03:00

з 10:00 до 17:00

з 20:30 до 24:00

В ДТЕК наголосили, що у разі змін графіків вони будуть оперативно повідомляти у своєму Telegram-каналі.

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки, зазначив, що наслідки колапсу енергосистеми для різних регіонів України будуть різними.

"Сказати, що відключення триватимуть скрізь по 12 годин, було б неправильно. Центральна частина країни загалом більш вразлива до відключень", — пояснив експерт.

За його словами, Київ і столичний регіон традиційно є енергодефіцитними. "Коли виходить з ладу підстанція, через яку електроенергія надходить із наших АЕС, виникає ситуація, схожа на ті, що ми вже спостерігали у 2022 та 2024 роках", — додав Гончар.

Як писав Главред, у середу, 24 грудня, в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження потужності торкнуться не лише населення, а й промислових споживачів.

Крім того, Литва передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції в межах механізму цивільного захисту ЄС. Отримана ТЕС зможе забезпечити світлом до 1 мільйона споживачів.

Нагадаємо, що заступник міністра енергетики України Микола Колісник заявив, що тривалість графіків відключень світла по Україні скоротять. Це станеться завдяки перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури.

Черги відключень / Інфографика: Главред

