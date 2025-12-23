Смертельна авіакатастрофа: літак із вищим військовим командуванням Лівії розбився під Анкарою

Головне:
- Літак із начальником Генштабу Лівії зник з радарів над Анкарою після втрати радіозв’язку
- Повітряний простір Анкари тимчасово закрито, влада проводить пошуково-рятувальні роботи на місці падіння
- Обставини катастрофи ще з’ясовують
Приватний літак із вищим військовим командуванням Лівії зазнав катастрофи поблизу столиці Туреччини Анкари. Літак, на борту якого перебував начальник Генштабу країни генерал-лейтенант Мухаммад Аль-Хаддад, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту.
Наразі повітряний простір Анкари тимчасово закрито. Про це повідомляє Reuters.
Прем'єр-міністр Лівії Абдул Хамід Дбейба офіційно підтвердив загибель ключових фігур оборони Лівії. Окрім начальника Генштабу генерал-лейтенанта Мухаммеда Алі Ахмеда Аль-Хаддада, на борту перебували:
- Командувач сухопутних військ;
- Голова департаменту військового виробництва;
- Радник начальника штабу;
- Члени екіпажу.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що літак зробив запит на екстрену посадку над районом Хаймана в Анкарі, але після цього зв'язок не встановився.
"О 20:52 було втрачено зв'язок з бізнес-джетом Falcon 50 з бортовим номером 9H-DFJ, який вилетів з аеропорту Есенбога в Анкарі о 20:10 сьогодні ввечері і прямував до Тріполі. Подальша інформація буде оприлюднена згодом", - йдеться у повідомленні.
Згодом міністр повідомив, що уламки літака були знайдені правоохоронцями за 2 км на південь від села Кесіккавак в районі Хаймана.
За попередньою інформацією, літак із делегацією Генерального штабу Лівії зазнав технічної несправності невдовзі після зльоту з аеропорту Есенбоґа. Екіпаж подав сигнал SOS та почав розворот назад до летовища.
Під час підготовки до аварійної посадки літак почав скидати паливо. Влада ще не встановила, чи вибух стався в повітрі під час скидання палива, чи після падіння літака. Наразі в місці падіння тривають пошукові роботи.
Раніше Міністерство оборони Туреччини оголосило про візит начальника генерального штабу Лівії до Анкари на початку цього тижня. Сьогодні вранці Хаддад зустрівся з високопоставленими турецькими військовими в Анкарі.
Відео моменту падіння літака начальника штабу Лівії в Анкарі:
Про джерело: Reuters
Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.
Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття
У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.
