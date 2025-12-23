Смертельна авіакатастрофа: літак із вищим військовим командуванням Лівії розбився під Анкарою

Прем'єр-міністр Лівії підтвердив загибель голови Генштабу Лівії та інших представників вищого військового командування країни.

Головне:

Літак із начальником Генштабу Лівії зник з радарів над Анкарою після втрати радіозв’язку

Повітряний простір Анкари тимчасово закрито, влада проводить пошуково-рятувальні роботи на місці падіння

Обставини катастрофи ще з’ясовують

Приватний літак із вищим військовим командуванням Лівії зазнав катастрофи поблизу столиці Туреччини Анкари. Літак, на борту якого перебував начальник Генштабу країни генерал-лейтенант Мухаммад Аль-Хаддад, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту.

Наразі повітряний простір Анкари тимчасово закрито. Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Лівії Абдул Хамід Дбейба офіційно підтвердив загибель ключових фігур оборони Лівії. Окрім начальника Генштабу генерал-лейтенанта Мухаммеда Алі Ахмеда Аль-Хаддада, на борту перебували:

Командувач сухопутних військ;

Голова департаменту військового виробництва;

Радник начальника штабу;

Члени екіпажу.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що літак зробив запит на екстрену посадку над районом Хаймана в Анкарі, але після цього зв'язок не встановився.

"О 20:52 було втрачено зв'язок з бізнес-джетом Falcon 50 з бортовим номером 9H-DFJ, який вилетів з аеропорту Есенбога в Анкарі о 20:10 сьогодні ввечері і прямував до Тріполі. Подальша інформація буде оприлюднена згодом", - йдеться у повідомленні.

Згодом міністр повідомив, що уламки літака були знайдені правоохоронцями за 2 км на південь від села Кесіккавак в районі Хаймана.

Уламки літака, на борту якого перебував начальник Генерального штабу Лівії, що розбився над Анкарою.

За попередньою інформацією, літак із делегацією Генерального штабу Лівії зазнав технічної несправності невдовзі після зльоту з аеропорту Есенбоґа. Екіпаж подав сигнал SOS та почав розворот назад до летовища.

Під час підготовки до аварійної посадки літак почав скидати паливо. Влада ще не встановила, чи вибух стався в повітрі під час скидання палива, чи після падіння літака. Наразі в місці падіння тривають пошукові роботи.

Раніше Міністерство оборони Туреччини оголосило про візит начальника генерального штабу Лівії до Анкари на початку цього тижня. Сьогодні вранці Хаддад зустрівся з високопоставленими турецькими військовими в Анкарі.

Біля Анкари розбився літак з начальником штабу Лівії / Фото: скриншот з відео

Відео моменту падіння літака начальника штабу Лівії в Анкарі:

