"Влада Путіна вже хитається": військовий назвав рік завершення війни в Україні

Марія Николишин
14 березня 2026, 22:22
Федоренко наголосив, що в України є потенціал для того, щоб встояти.
'Влада Путіна вже хитається': військовий назвав рік завершення війни в Україні
Коли може завершитись війна в Україні / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви командира полку "Ахіллес":

  • 2026 – це рік фінальних, найбільш жорстких битв
  • Вже в 2027 році може з’явитися передумова для завершення війни
  • Україні важливо вистояти в цей період

У 2026 році можуть відбутися фінальні та найбільш жорсткі бойові дії на лінії фронту. Тому Україні важливо вистояти в цей період. Про це заявив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі Армія Медіа.

"Якщо оцінювати можливості Російської Федерації фінансово-економічні й загалом потенціал їхньої країни. Я можу помилятися. Але з ознак, які є, видається так, що 2026 – це рік фінальних, найбільш жорстких битв, які будуть розгортатися в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, та Харківській областях", - наголосив він.

За його словами, вже в першій половині 2027 року почне спадати інтенсивність бойових дій та може з’явитися передумова для завершення війни.

Він додав, що Україні важливо вистояти в цей період. І якщо вдасться – на переговорах позиція РФ може бути іншою.

"У нас є потенціал для того, щоб встояти. І коли ми вистоїмо, тоді буде підписано мирну угоду на тих умовах, які дозволять нам зберегти державність, зробити країну процвітаючою. І з плином часу в політико-дипломатичний спосіб повернути ті території, які є нашими за визначенням. Бо диктаторська влада Путіна, вона вже хитається і він не безсмертний. Про це треба пам'ятати", - підсумував Федоренко.

'Влада Путіна вже хитається': військовий назвав рік завершення війни в Україні
Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війна в Україні переходить у нову технологічну фазу, де вирішальну роль відіграє швидкість виробництва та застосування безпілотних систем.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф говорив, що переговорний процес щодо припинення війни Росії проти України може наближатися до переломного моменту.

Водночас Володимир Зеленський повідомляв, якщо країна-агресор Росія не погодиться на переговори у форматі тристоронньої зустрічі найближчим часом, війна в Україні може стати тривалою.

Про персону: Юрій Федоренко

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

