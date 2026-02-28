Вимоги РФ змінилися: коли закінчиться війна і що буде влітку - експерт

Іван Ступак розповів, як довго можуть тривати бойові дії та удари по інфраструктурі.

Україні не варто розраховувати на перемир'я і припинення ударів по інфраструктурі в найближчі місяці. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

Він переконаний, що росіяни будуть бити по об'єктах інфраструктури щонайменше до кінця березня.

"Перший місяць весни ще холодний, і Росія точно не подарує нам канікули і не припинить бити по інфраструктурі. Що буде після березня, складно прогнозувати. Ми можемо тільки спробувати передбачити логіку РФ на наступний період", - каже Ступак.

Водночас росіяни продовжили пункти "мирного плану". Можна припустити, що вони очікують на проблеми, з якими можуть зіткнутися.

"Росіяни могли не пропонувати жодних пунктів і просто продовжувати війну. Швидше за все, на горизонті у Росії маячать проблеми. Ймовірно, росіяни бачать, що, умовно кажучи, наступні півроку вони можуть воювати без критичних проблем для російської економіки, але далі буде боляче. Тому до цього часу потрібно якось зупинити бойові дії і щось підписати", - каже експерт.

Бойові дії можуть тривати щонайменше найближчі місяці. Ступак зазначає, що в Кремлі розглядають можливість зупинки війни. Він звернув увагу на те, що Москва вже перестала вимагати Запорізьку та Херсонську області. Єдиною територіальною вимогою Росії залишається Донецька область.

"Плюс залишаються вимоги не вступати в НАТО і скоротити чисельність української армії. На мій погляд, до літа у нас будуть тривати бойові дії, оскільки зараз ніяких передумов для завершення війни немає. Якби з боку Росії лунав хоч якийсь конструктив, можна було б говорити, що ми рухаємося до завершення. Але цього немає, Росія впирається і стоїть на своєму", - говорить він.

На думку Ступака, до червня не буде перемир'я або підписання якогось договору.

Раніше голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв'ю Главреду сказав, що війна в Україні не закінчиться, поки Путін залишатиметься при владі.

Він переконаний, що Путін не здатний, не хоче і не може зупинити війну, тому що втратить все.

"Тому війна триватиме щонайменше доти, доки Путін залишається на чолі Росії", - підкреслив економіст.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами глави ОП Кирила Буданова, ідеологічні основи російської держави залишаються незмінними протягом всієї її історії. Тому Україні важливо домогтися таких обставин, за яких РФ втратить імперський характер, тоді війну можна буде закінчити.

Раніше президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про намір домогтися якнайшвидшого завершення війни.

Напередодні стало відомо, що заяви інсайдерів свідчать про те, що Кремль планує продовження війни як мінімум до вересня, але, ймовірно, набагато довше.

Про особу: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній співробітник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

