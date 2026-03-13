Війська РФ мають нові просування на важливій ділянці фронту: розкрито деталі

Російська армія ще більше просунулася вглиб Сумської області.

Російські війська просунулися в напрямку Сум / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Коротко:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Російська війська просунулися на Сумщині

Площа захопленої території складає близько 5 км²

Армія країни-агресорки РФ має територіальні успіхи на території Сумської області. Про це аналітичний проект DeepState повідомив 13 березня й опублікував свіжі карти.

Зазначається, що окупанти просунулись на південь від Яблунівки Юнаківської громади. Площа захопленої території складає близько 5 км².

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Яблунівки", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, "червона зона" з позначкою "окуповано" у цьому районі збільшилася з 239,79 км² до 244,25 км².

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська країни-агресорки Росії активізувались у прикордонних районах Сумської області, однак, за оцінкою українських військових, досягти там довготривалого успіху їй навряд чи вдасться. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

За словами командувача Об’єднаними силами ЗСУ Михайла Драпатого, основною метою цих дій є створення приблизно 20-кілометрової "буферної зони" вздовж українсько-російського кордону.

Водночас на державному кордоні фіксується розширення зон контролю російських військ — на мапі з’являються нові "червоні зони", що охоплюють прикордонні населені пункти, які переходять під окупацію. За даними аналітиків DeepState, противник намагається розширити контроль у прикордонних районах, дестабілізувати ситуацію та відтягнути українські ресурси.

Суми / нфографіка: Главред

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

