"Війна триватиме довше": Зеленський відверто висловився про зустріч з Путіним

Марія Николишин
27 лютого 2026, 23:15
Зеленський також відкинув можливість візиту до Москви.
Чи готовий Зеленський зустрітися з Путіним / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Головне із заяви Зеленського:

  • Відмова Путіна від переговорів призведе до довгої війни
  • Є шанс завершити війну за пів року, якщо Путін готовий до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів
  • Переговори повинні відбутися на нейтральній території

Якщо країна-агресор Росія не погодиться на переговори у форматі тристоронньої зустрічі найближчим часом, війна в Україні може стати тривалою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

За його словами, під час розмови з президентом США Дональдом Трампом він озвучив ідею тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.

Він підкреслив, що позитивне рішення з боку РФ дасть шанс спробувати закінчити війну протягом найближчих пів року.

"Якщо російський диктатор Путін буде готовий до тристоронньої зустрічі, у нас з'явиться шанс у ці пів року, у ці кілька місяців зустрітися і спробувати закінчити війну", - наголосив глава держави.

Водночас Зеленський попередив, що відмова російського диктатора від переговорів призведе до "довгої війни".

На його думку, ситуація може ускладнитися ближче до виборів у США, коли американська команда зосередиться на внутрішніх питаннях.

"У разі зменшення залученості США роль лідера в переговорному процесі може спробувати взяти на себе Європа, хоча наразі вона залучена не повністю. Якщо ж і ці зусилля не дадуть результату, війна триватиме довше", - каже президент.

Де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним

Варто додати, що Зеленський відкинув можливість візиту до Москви, назвавши такі пропозиції російської сторони "грою".

Він зауважив, що готовий до діалогу на нейтральній території, проте виключив Росію та Білорусь.

"Я готовий зустрічатися і готовий говорити, але на нейтральній території. Або навіть не на нейтральній, але не на російській і не на білоруській, бо вони союзники в цій біді", - підсумував глава держави.

Чи може Путін закінчити війну

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що поки кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін залишається при владі, війна в Україні не закінчиться.

За його словами, Путін вже не здатний, не хоче і не може зупинити війну, бо втратить все.

"Тому війна триватиме як мінімум доти, доки Путін залишається на чолі Росії", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, раніше Зеленський говорив, що Україна має шанс завершити війну до осені 2026 року, перед початком проміжних виборів у США.

Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко заявляв, що попри заяви Кремля про продовження так званої "спеціальної військової операції", дедалі більше ознак свідчать про стратегічний провал початкових планів Росії у війні проти України.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на тлі інформації про нові терміни від США про завершення війни проти України, заявив, що у Москви існують лише "завдання", які треба виконати.

Про джерело: Sky News

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

