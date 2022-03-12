В ООН розповіли про сумні наслідки війни в Україні

В ООН назвали наслідки війни в Україні / Reuters

Через війну в Україні світові ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 20%. Такий прогноз у п'ятницю, 11 березня, зробили в продовольчій і сільськогосподарській організації ООН (ФАО).

Зокрема, ціни можуть зрости через те, що Україна не зможе зібрати урожай, якщо війна затягнеться, а у Росії, в свою чергу, будуть незрозумілі перспективи експорту в наступному році.

За даними ФАО, Україна і Росія забезпечують 19% світового експорту ячменю, 14% експорту пшениці і 4% експорту кукурудзи, що становить більше третини світового експорту зернових.

За словами генерального директора ФАО Ку Донгуя, ймовірні перебої в сільськогосподарській діяльності цих двох великих експортерів основних продуктів можуть серйозно загострити продовольчу безпеку по всьому світу.

"Турбує те, що просідання у світових поставках може підвищити міжнародні ціни на продукти харчування та корми на 8-22% вище їх і без того підвищеного рівня", - йдеться в повідомленні.

За прогнозами ФАО, від 20% до 30% полів, що використовуються для вирощування озимих зернових, кукурудзи та соняшнику в Україні, не будуть засіяні або залишаться незібраними протягом сезону 2022/2023 років.

В організації також заявили, що інші країни зможуть лише частково покрити очікувану нестачу поставок з України та Росії.

"У 2022/2023 роках кількість людей, які страждають від недоїдання, може зрости на 8-13 мільйонів чоловік", – заявили у ФАО.

При цьому найбільше відчують наслідки Азіатсько-Тихоокеанський регіон, країни Африки на південь від Сахари, Близький Схід і Північна Африка.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.