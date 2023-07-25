В Естонії радять не квапити контрнаступ: ЗСУ стикнулися з викликами

Українські воїни змушені долати добре укріплені оборонні лінії росіян, просуваючись через мінні поля.

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Україна ще не задіяла своїх значні резерви / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Не варто нав'язувати українському війську темп контрнаступу, який не відповідає логіці воєнного часу. Посол Естонії в НАТО Юрі Луйк, якого цитує ERR, в ефірі каналу ETV закликав Захід не завищувати сподівань від наступальної операції України й зауважив виклики, з якими стикнулися ЗСУ на шляху до звільнення територій.

Зокрема, йдеться про оборонні рубежі росіян.

"Адже у росіян там три великі лінії оборони, величезні мінні поля, укріплені доти. Можна тільки уявити, як важко туди українським бійцям прорватися. І взагалі, справа в тому, що якщо ти йдеш в атаку, то спершу треба пройти через складний оборонний вал, це найскладніше і найзатратніше", - висловився Луйк.

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Він підкреслив, що Україна ще не задіяла своїх значні резерви. Тоді як російські дії (бомбардування Одеси, до прикладу) Луйк назвав "жорстоким терористичним актом", аби перешкодити вивезенню українського зерна.

Контрнаступ ЗСУ - чому темпи повільні

ЗСУ пішли у контрнаступ ще понад місяць тому. За тиждень Збройним силам вдалося звільнити одразу сім населених пунктів на стику Донецької та Запорізької областей. Втім, невдовзі західні експерти констатували певне "згасання" імпульсу операції з деокупації територій.

Україна не приховує, що контрнаступ ЗСУ йде не так швидко, як планувалося. Проте командування ЗСУ у своїх зведеннях неодноразово наголошувало, що насамперед намагатиметься зберегти якомога більше життів воїнів.

Інститут вивчення війни звертає увагу на три фактори, чому літній контрнаступ ЗСУ не видається швидким. Йдеться і про підготовлен оборонні позиції, і про дефіцит в бойовій авіації (підтримці сухопутних сил з повітря), і про обмежений час, який був у захисників на підготовку до масштабних наступальних операцій.

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