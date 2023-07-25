Літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким: в ISW назвали три причини

Українське командування оптимізує свої операції таким чином, щоб зберегти власні сили за рахунок більш повільного просування.

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Контрнаступ ЗСУ не може бути швидким - ISW / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії, проте літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким. Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) назвали три причини цього.

В звіті ISW наголошується, що, по-перше, у росіян був час на перегрупування і підготовку до операції ЗСУ зі звільнення територій. В результаті захисники України зараз стикаються з підготовленими оборонними російськими позиціями, зокрема і з масивними мінними полями та ешелонованими польовими укріпленнями.

По-друге, Сили оборони України намагаються проводити загальновійськові операції без переваги в повітрі та з обмеженими засобами маневрування, такими як ППО. Аналітики підкреслюють, що це є надзвичайно складним завданням.

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Третя причина: у ЗСУ був обмежений час для підготовки до великого наступу.

При цьому українське командування, на відміну від російського, оптимізує свої операції таким чином, щоб зберегти власні сили за рахунок більш повільного просування.

У ISW нагадали, що 23 липня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив CNN, що українські війська звільнили приблизно 50 відсотків території, захопленої російськими окупантами з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Ця цифра значною мірою узгоджується з поточною оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни.

Контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ ЗСУ відстає від графіка, але йде за планом. За його словами у росіян є серйозні заміновані "зони безпеки", які "дуже важко прорвати", тому "помилково уявляти, що кожен контрнаступ має бути швидким".

Резніков також заявив, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року. Він додав, що наступного року Україна може стати членом НАТО.

24 липня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за тиждень ЗСУ вдалося просунутися на 16 кілометрів.

На півдні захисники України просунулися на 12 кілометрів і звільнили 192 кв. км території. ЗСУ атакують ворога на кількох ділянках у напрямку Мелітополя та Бердянська.

На Бахмутському напрямку українські військові звільнили близько 35 кв. км території та просунулися на близько 4 кілометри.

Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки та Кудрюмівки.

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