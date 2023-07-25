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ЗСУ просунулися вперед на двох напрямках і вийшли на нові рубежі – Генштаб

Олексій Тесля
25 липня 2023, 09:42 оновлено 25 липня, 09:51
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Підрозділи Сил оборони України закріплюються на досягнутих позиціях, розповів Андрій Ковальов.
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ЗСУ просуваються на декількох напрямках / 14 ОМБр Романа Великого

Підрозділи Збройних сил України провели успішні наступальні дії в районі Старомайорського Донецької області.

Бійці ЗСУ в даний час закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ході прямого включення з Military Media Center.

"У напрямку Старомайорське мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви", — розповів він.

відео дня

Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку

Ковальов також повідомив, що Сили оборони України вибили російських окупантів з позицій біля села Андріївка на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

За його словами, бійці наступають північніше і південніше Бахмута.

"В ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі Андріївки", — заявив Ковальов.

Також росіяни безуспішно наступали в районах на північний захід від села Оріхове-Василівка, на південь від Іванівського і на захід від Кліщіївки.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ тиснуть на ворога під Бахмутом. На Бахмутському напрямку сили оборони України тримають ініціативу, тиснуть на ворога, потроху звільняють українську землю, підкреслив Череватий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що літній контрнаступ ЗСУ не може бути швидким: в ISW назвали три причини. Українське командування оптимізує свої операції таким чином, щоб зберегти власні сили за рахунок більш повільного просування.

Раніше експерт оцінив блокаду зернового коридору РФ і розкрив несподівану мету Москви. РФ не тільки шантажує світ голодом, а й хоче на цьому ще й заробляти, вважає Андрій Клименко.

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