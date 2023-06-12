ЗСУ йдуть вперед: за тиждень звільнили сім населених пунктів - Маляр

Просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, а площа взятої під контроль території становить 90 кВ.км.

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Українські військові за тиждень звільнили сім населених пунктів / Колаж Главред, фото Арміяінформ, Генштаб ЗСУ

За минулий тиждень українським військовим вдалося звільнити від російських окупантів сім населених пунктів.

Як повідомила в Telegram заступник міністра оборони Ганна Маляр, в ході ведення наступальної операції в Донецькому і Таврійському операційних районах звільнені:

Лобковий;

Левадний;

Новодарівка;

Нескучний;

Сторожовий;

Макарівка;

Благодатний.

Крім цього, просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, а площа взятої під контроль території становить 90 кВ.км.

Контрнаступ збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресора Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу в НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включаючи Крим.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні відбуваються певні контрнаступальні дії, але він не буде говорити, на якому етапі. Президент підкреслив, що постійно перебуває на зв'язку з командувачами різних напрямків. Всі вони, за словами президента, налаштовані позитивно.

Дивіться відео, як ЗСУ звільнили Благодатне:

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