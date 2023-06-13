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Знадобиться багато місяців: в ОП закликали не чекати швидких результатів контрнаступу

Анна Ярославська
13 червня 2023, 07:29 оновлено 13 червня, 07:49
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Основною метою українського контрнаступу є звільнення всіх окупованих Росією міст і сіл, зокрема і захопленого півострова Крим.
Ігор Жовква, ВСУ
Ігор Жовква закликав не чекати швидких результатів контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: ОПУ, фото: 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Сили оборони України почали "деякі контрнаступальні дії" на фронті. Однак швидких результатів на передовій чекати не варто - для звільнення всіх захоплених російськими окупантами міст може знадобиться "багато місяців". Про це заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю CNN.

За його словами, основною метою українського контрнаступу є звільнення всіх окупованих Росією міст і сіл, зокрема і захопленого півострова Крим.

"Кінцева мета контрнаступальної кампанії - відвоювати всі території, включаючи Крим", - сказав він.

Жовква додав, що нинішній наступ "ймовірно, не буде останньою контрнаступальною операцією", і підкреслив, що для перемоги над російською агресією Україні потрібна допомога західних партнерів.

Зокрема, українській армії потрібно більше артилерії та боєприпасів.

Як повідомляв Главред, раніше заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник попросив Німеччину надати Україні більше танків німецького виробництва.

"Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", - сказав колишній посол України в Берліні.

ЗСУ 11-12 червня звільнили низку населених пунктів

Українські військові звільнили село Нескучне на Донеччині. Над населеним пунктом вже розвивається український прапор. Село звільнили бійці з 7-го окремого батальйону "Арей" 129-ї бригади ТрО, 3-го окремого батальйону "Волинь" та інших підрозділів.

Командир 7-го окремого батальйону УДА "Арей" з позивним "Македонець" розповів, що штурм населеного пункту Нескучне в Донецькій області не був легким. Адже кількість окупантів була більшою, до того ж ворог мав тактичну перевагу, бо перебував в обороні.

Крім того, українські військові звільнили село Благодатне на Донеччині. В ході операції бійці ЗСУ взяли окупантів в оточення. Про це заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Звільнити Благодатне вдалося військовим з 68 окремої бригади імені Олекси Довбуша. У першій штурмовій групі, що просувалася в бік сільського клубу, був перший заступник командира бригади.

Також у Міноборони заявили, що ЗСУ деокупували Макарівку Донецької області. Про це 11 червня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

12 червня стало відомо, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Сторожове у Великоновосілківському районі Донецької області. У звільненні сторожового на Донеччині брали участь бійці 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

Захисники України також звільнили від російських окупантів село Наводарівку у Запорізькій області.

Дивіться відео про звільнення Сторожового:

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