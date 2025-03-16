Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

Андрій Ганчук
16 березня 2025, 10:20
1065
Генштаб Збройних сил України показав карту бойових дій на Курщині.
ЗСУ, Курська область
Український плацдарм на Курщині вже не зачіпає місто Суджа / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

Коротко про ситуацію в Курській області:

  • Судячи з карти Генштабу, ЗСУ вийшли із Суджі
  • Бої на Курщині тривають

Сили оборони України, ймовірно, вийшли з міста Суджа Курської області.

Генеральний штаб ЗСУ в неділю, 16 березня, опублікував карту бойових дій, з якої випливає, що українських військ у Суджі немає.

відео дня

"За минулу добу на Курщині відбулося 19 бойових зіткнень, ворог завдав 34 авіаційні удари, скинувши 63 керовані бомби, і здійснив 243 артилерійські обстріли, зокрема п'ять - із реактивних систем залпового вогню", - наголошується в повідомленні Генштабу про ситуацію на Курському напрямку.

Карта Курської області
Карта бойових дій у Курській області на 16 березня / Генштаб ЗСУ

Ситуація в Курській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що операція Сил оборони в Курській області досягла своєї головної мети: допомогла відтягнути російських окупантів з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Таким чином, українські війська змогли послабити тиск росіян на критично важливих ділянках на полі бою.

У Генштабі ЗСУ 14 березня стверджували, що повідомлення щодо оточення українських військових на Курщині не відповідають дійсності. Таким чином, Генштаб спростував слова Трампа.

Росіяни захопили місто Суджа в Курській області, повідомили 15 березня аналітики DeepState. Також ворог окупував село Рубанщина на Курщині.

Суджа - що відомо про місто
Що відомо про Суджу / Інфографіка: Главред

Інші новини:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Генштаб ЗСУ Курська область Операція в Курській області Суджа
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

11:05Війна
ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

10:20Фронт
РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі "прильотів"

РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі "прильотів"

09:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

Гороскоп Таро на квітень 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - переїзд, Стрільцям - відпустка

Гороскоп Таро на квітень 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - переїзд, Стрільцям - відпустка

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

Гороскоп Таро на квітень 2025: Ракам - можливість, Левам - гроші, Дівам - радість

Гороскоп Таро на квітень 2025: Ракам - можливість, Левам - гроші, Дівам - радість

РФ стягує сили вздовж кордону з Україною та готує серйозний удар - Зеленський

РФ стягує сили вздовж кордону з Україною та готує серйозний удар - Зеленський

Останні новини

11:09

Чим відрізняються дідусі: треба бути гострооким генієм, щоб відповісти за 23 секунди

11:05

У Британії назвали чотири "вимоги" Путіна і зробили заяву

10:57

Китайський гороскоп на завтра 17 березня: Кроликам - стрес, Коням - осуд

10:48

"Росія готує масовий обстріл України": названо міста та ймовірні дати удару

10:45

Загроза "кліщів": боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини

Огризко: Припинення вогню – це початок кінця РосіїОгризко: Припинення вогню – це початок кінця Росії
10:25

Гороскоп Таро на тиждень з 17 по 23 березня: Дівам - проблеми, Рибам потрібна порада

10:20

ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

10:10

Топ намазка з 3 інгредієнтів: ульотна закуска за п'ять хвилин

09:53

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 березня: Близнюкам - перерва, Ракам - обман

Реклама
09:50

РФ вдарила по Україні десятками дронів: у ЗСУ розкрили деталі "прильотів"

09:10

Україна завдала удару по РФ новим Нептуном на тисячу км: у Forbes назвали об'єкт

09:08

Карта Deep State онлайн за 16 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:47

Як Путін обдурив Трампа міфом про "котел" для ЗСУПогляд

08:43

Макрон розкрив імовірний сценарій розміщення європейських військ в Україні

07:44

ЗСУ просунулися на кількох напрямках фронту: в ISW розкрили деталі

06:39

Як Америка ламає свої ключові держінститутиПогляд

05:30

Як прибрати іржу на дні каструлі: рецепт натурального засобу за копійкиВідео

04:30

"Нам потрібні Томагавки": ексглава МЗС спрогнозував нові поставки зі СШАВідео

03:01

Не для краси: чому в СРСР автобуси найчастіше фарбували в жовтий колір

02:44

Гороскоп на завтра 17 березня: Близнюкам - радість, Левам - несподівана новина

Реклама
01:30

Продукти коштуватимуть не дешево: експерт пояснив, що злетить у ціні найбільше

00:40

"Зеленський просто розлютився": Венс назвав причину сварки у Білому домі

15 березня, субота
22:50

У Чернігові - пожежа: "Шахеди" вдарили по п'ятиповерхівці та приватних будинкахФотоВідео

22:32

Росія продовжує споряджати ракетами літаки: українців попередили про небезпеку

22:24

Марина Боржемська показала голлівудського сина-красеня

21:56

Дорофєєва показала полуничку в коротких шортах на Кіпрі

21:53

"Задушить" Путіна тарифами: як Трамп може тиснути на РФ, аби домогтися перемир'я

21:49

Трамп призначив Келлога на нову посаду через хороші відносини з Україною

21:45

Як видалити подряпини з кузова автомобіля: ефективний копійчаний засіб

20:57

Лукашенко обізвав Зеленського - речник МЗС України дав гідну відповідь

20:47

Зустріч була "гарячою": бійці НГУ ефектно відбили штурм РФ поблизу Часового Яру

20:26

"Не складно зважитися на третього": Анна Кошмал розповіла про свої пологи

19:57

"Віяло пропозицій": філософ сказав, про що говоритиме Трамп з Путіним 17 березняВідео

19:33

Сніг, морози та ожеледиця: в Україну повертається справжня зима

19:27

У "сплячому" режимі мотають світло: 5 приладів, які варто вимикати з розетки

19:00

Припинення війни у 2025 році не буде, Трамп не хоче примушувати Путіна до миру - ЯковенкоВідео

18:53

Ситуація загострюється: росіяни хочуть прорватись одразу на кількох напрямкахВідео

18:51

Втрата речей – безлад чи знак долі

18:50

"Жодних "але": Зеленський зробив заяву про припинення вогню на 30 днів

18:21

"Хибна справа": майор відреагував на можливе припинення вогню із РФ

Реклама
18:06

Росіяни захопили місто Суджа в Курській області - DeepState

17:35

Зеленський визначив склад переговорної групи України: хто увійшов

17:19

Росіяни хочуть оточити ЗСУ на одному із важливих напрямків - Зеленський

16:52

Символічна дата: Зеленський сказав, коли можуть відбутись переговори РФ та США

16:36

РФ накопичує сили для удару по Сумщині: в РНБО попередили про небезпеку

16:28

Яким буде курс долара на наступному тижні: банкір потішив прогнозом

16:06

Експерти закликали зливати воду з пральної машини: неочікувана причина

15:56

У Ердогана назвали головну перешкоду для миру між РФ і Україною

15:45

Хто має право їхати далі: тест ПДР, чи знаєте ви сигнали регулювальника

15:25

Сварилися на вулиці: Потапа з Каменських застукали закордоном

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Операція в Курській області
Пробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на Курщині
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти