ЗСУ вийшли із Суджі: Генштаб показав карту

Генштаб Збройних сил України показав карту бойових дій на Курщині.

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Український плацдарм на Курщині вже не зачіпає місто Суджа / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

Коротко про ситуацію в Курській області:

Судячи з карти Генштабу, ЗСУ вийшли із Суджі

Бої на Курщині тривають

Сили оборони України, ймовірно, вийшли з міста Суджа Курської області.

Генеральний штаб ЗСУ в неділю, 16 березня, опублікував карту бойових дій, з якої випливає, що українських військ у Суджі немає.

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"За минулу добу на Курщині відбулося 19 бойових зіткнень, ворог завдав 34 авіаційні удари, скинувши 63 керовані бомби, і здійснив 243 артилерійські обстріли, зокрема п'ять - із реактивних систем залпового вогню", - наголошується в повідомленні Генштабу про ситуацію на Курському напрямку.

Карта бойових дій у Курській області на 16 березня / Генштаб ЗСУ

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що операція Сил оборони в Курській області досягла своєї головної мети: допомогла відтягнути російських окупантів з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Таким чином, українські війська змогли послабити тиск росіян на критично важливих ділянках на полі бою.

У Генштабі ЗСУ 14 березня стверджували, що повідомлення щодо оточення українських військових на Курщині не відповідають дійсності. Таким чином, Генштаб спростував слова Трампа.

Росіяни захопили місто Суджа в Курській області, повідомили 15 березня аналітики DeepState. Також ворог окупував село Рубанщина на Курщині.

Що відомо про Суджу / Інфографіка: Главред

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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