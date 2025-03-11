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Коли почнуться переговори про припинення вогню та кінець війни, - Єрмак

Юрій Берендій
11 березня 2025, 22:03оновлено 11 березня, 22:34
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Голова української делегації на переговорах в Саудівській Аравії Андрій Єрмак наголосив, що світ чекає на рішення росіян щодо припинення вогню в Україні.
Коли почнуться переговори про припинення вогню та кінець війни, - Єрмак
Коли почнуться переговори про припинення вогню / Колаж Главред, фото: 22 ОМБр, скріншот із відео

Про що сказав Єрмак:

  • Переговори щодо забезпечення припинення вогню в Україні почнуться наступного тижня
  • Якщо РФ погодиться на припинення вогню, Україна готова почати переговори про закінчення війни
  • Світ "чекає" на рішення Росії

Наступного тижня Україна планує обговорити операційні деталі забезпечення режиму припинення вогню. Про це повідомив глава Офісу президента на брифінгу після переговорів із США в Саудівській Аравії, передає Суспільне.

За його словами, у разі згоди Росії на припинення вогню, Київ готовий розпочати наступні етапи переговорів щодо завершення війни.

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"Я хочу підкреслити — це дуже важливо, що сьогодні Україна показала всьому світу, що ми хочемо і прагнемо справедливого і тривалого миру", — заявив Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак повідомив, що під час переговорів у Саудівській Аравії Україна та США обговорили рамки майбутніх перемовин щодо завершення війни, проте конкретні питання, зокрема територіальні поступки, не піднімалися.

За його словами, головною метою зустрічі було визначення перших кроків до реального припинення вогню, а також обговорення двосторонніх відносин і ситуації на лінії фронту. Інші деталі будуть розглядатися згодом.

Єрмак також наголосив, що зараз "увесь світ" чекає на рішення Росії.

"Росіяни мають відповісти чітко — вони хочуть миру чи ні. Вони хочуть завершити цю війну, яку вони почали, чи ні", — заявив голова ОПУ Андрій Єрмак.

Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна висловила готовність до 30-денного припинення вогню з Росією за ініціативою Сполучених Штатів. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак за підсумками переговорів у Джидді. Він підкреслив, що Київ і Вашингтон зробили важливі кроки на шляху до встановлення стійкого миру.

Радник з національної безпеки США Майк Волц наголосив, що Вашингтон продовжить просувати ініціативу припинення бойових дій як для Росії, так і на міжнародній арені.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи результати переговорів української та американської делегацій у Саудівській Аравії, заявив під час спілкування з журналістами, що сподівається на згоду Росії щодо припинення вогню.

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Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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