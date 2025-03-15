Трамп призначив Келлога на нову посаду через хороші відносини з Україною

Президент США заявив, що між Келлогом та українським керівництвом склалися "дуже хороші відносини".

https://glavred.net/world/tramp-naznachil-kelloga-na-novuyu-dolzhnost-iz-za-horoshih-otnosheniy-s-ukrainoy-10647587.html Посилання скопійоване

Трамп призначив Кіта Келлога на нову посаду / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

Трамп призначив Келлога спецпредставником в Україні

Келлог безпосередньо працюватиме з українською владою

Президент США Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога спеціальним представником США в Україні. Він безпосередньо працюватиме з представниками української влади. Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено спеціальним представником в Україні", - написав американський президент. відео дня

За його словами, Келлог "безпосередньо" працюватиме з президентом Володимиром Зеленським та іншими представниками української влади. Трамп наголосив, що між американським генералом та українським керівництвом склалися "дуже хороші відносини".

"Він їх добре знає, і вони мають дуже хороші відносини. Вітаємо генерала Келлога", - заявив президент США.

Зустріч Келлога з Зеленським - що відомо

Як повідомляв Главред, Келлога виключили з переговорів високого рівня після відмови Кремля. За даними джерел NBC News, Володимир Путін вважає Келлога "занадто близьким до України" та "не того калібру". Адміністрація Трампа підтвердила, що Росія не бажає залучати Келлога до переговорів.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом. На зустрічі обговорили гарантії безпеки, ситуацію на фронті та повернення українських полонених.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог охарактеризував зустріч з Зеленським як "широку та позитивну". У соцмережах він назвав президента України "бойовим і сміливим лідером".

Читайте також:

Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред