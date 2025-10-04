Рус
Критичний завод РФ - у вогні: ССО з повстанцями провели операцію на Ленінградщині

Руслана Заклінська
4 жовтня 2025, 19:57
Українські ССО та повстанці "Чорна іскра" завдали удару по стратегічному НПЗ у Росії.
Уражено НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" / Колаж: Главред, фото: скріншот, wikipedia.org

Коротко:

  • ССО атакувати НПЗ у Ленінградській області
  • На заводі спалахнула пожежа
  • Пошкоджено установки для переробки нафти

У ніч на суботу, 4 жовтня, Сили спеціальних операцій України провели спільну операцію з російським повстанським рухом "Чорна іскра". У Ленінградській області РФ уражено нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез". Про це повідомило командування ССО.

На російському НПЗ спалахнула пожежа. Під час операції було уражено ключове обладнання для переробки нафти:

відео дня
  • ЛАБ-ЛАБС - установка для виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів.
  • ЕЛОУ-АВТ-6 - установка для видалення води, солі та первинної обробки нафти.

Що відомо про НПЗ "Киришинефтеоргсинтез"

"Киришинефтеоргсинтез" - один із найбільших нафтопереробних заводів РФ. Його потужність - 20,1 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизель та авіаційне пальне для потреб армії РФ.

У Силах спеціальних операцій наголосили, що цей завод є критично важливим для російської нафтопереробної промисловості та вже втретє у 2025 році палає. Ураження і займання НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" підтвердила влада регіону і місцеві жителі.

Яка головна ціль ударів по Росії - думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловив Главреду свою думку щодо потенційних цілей для далекобійних ударів України по території Росії. Коментуючи можливість атаки на так званий "Ямальський хрест" - вузол перехрещення газопроводів, експерт зауважив, що це залежить від виробничих можливостей українських ракет. Подібні об’єкти Росія ретельно охороняє та прикриває.

На думку Загороднього, загроза ударів по Ямальському хресту та інших стратегічних об’єктах може стати дієвим інструментом тиску на РФ у майбутньому.

"Поки що йде відпрацювання нафтопроводів, а тут є чим і так зайнятися", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що головне завдання для України - перекрити експорт російської нафти через порти Балтійського моря та Новоросійська, адже саме цими маршрутами проходить до 60% усього російського експорту.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, Сили спецоперацій України 4 жовтня успішно атакували російський малий ракетний корабель "Град" на Онезькому озері в Карелії. Удар припав на моторний відсік судна проєкту 21631 "Буян‑М" (бортовий номер 575), спричинивши серйозні пошкодження.

Також у ніч на 4 жовтня ЗСУ у Курській області влучили по радіолокаційному комплексу "Гармонь" та по транспортно‑заряджаючій машині із складу оперативно‑тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Крім того, повідомляється про ураження командного пункту 8‑ї армії РФ на тимчасово окупованій території Донеччини.

Як повідомляв Главред, 3 жовтня ударні безпілотники атакували нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області Росії.

Критичний завод РФ - у вогні: ССО з повстанцями провели операцію на Ленінградщині

19:57Війна

