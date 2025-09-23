Рус
Знищено установки, якими били по Україні: потужна атака на "Іскандери" в РФ

Ангеліна Підвисоцька
23 вересня 2025, 18:20
У Краснодарському краї було знищено пускові установки "Іскандер", а також пошкоджено ЗРПК "Панцир-С1".
У Краснодарському краї знищили установки Іскандер / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал "Досьє Шпигуна"

Що відомо:

  • У Краснодарському краї знищено пускові установки "Іскандер"
  • Цими "Іскандерами" ворог обстрілював українські регіони

У Краснодарському краї РФ було підірвано пускові установки "Іскандер", які росіяни використовували для ударів по Україні. Про це повідомляють у Telegram-каналі Досьє Шпигуна.

Відомо, що 14 ударних безпілотників вдарили по полігону "Молькіно".

Унаслідок атаки також було пошкоджено ЗРПК "Панцир-С1", складські приміщення та іншу автомобільну техніку.

У Telegram-каналі "Разведка Украины" стверджується, що ці пускові установки використовувалися для ударів по Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.

Що відомо про Іскандер / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 23 вересня вдень Росія підняла в небо стратегічну авіацію, здатну завдавати ударів по Україні ракетами Х-101. Літаки вже перебувають у районах можливих пусків, інформують моніторингові канали.

Напередодні, увечері 22 вересня, окупанти здійснили ракетну атаку по Одесі. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

У ніч на 23 вересня російська армія знову завдала комбінованого удару дронами та ракетами по території України. Під обстріл потрапили Одеська, Дніпропетровська, Кіровоградська області та Запоріжжя. Загалом ворог використав три балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" і 115 ударних безпілотників. У шести точках зафіксовано влучання.

Згодом стало відомо, що Росія готує нову масовану атаку по Україні. Росія може посилити удари по енергетичній та газовій інфраструктурі України напередодні опалювального сезону, вказують українські чиновники.

Інші новини:

ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" - знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК "Іскандер" є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ПРО можуть одразу ж призвести до величезної шкоди в разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах і тому подібних об'єктах. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК "Іскандер" за масштабом шкоди з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

війна в Україні Искандер вторгнення Росії Удари вглиб РФ
