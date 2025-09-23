Росія готує нову масовану атаку по Україні - вже названі можливі цілі удару

Росія може посилити удари по енергетичній та газовій інфраструктурі України напередодні опалювального сезону, вказують українські чиновники.

Росія готує нову атаку, названо можливі цілі / Колаж Главред, фото: alerts in ua, Міноборони РФ, ДСНС України

Про що йдеться у матеріалі The Washington Post:

Гарантувати повний захист об'єктів енергетики, коли Росія запускає 600-800 дронів неможливо

Росія знищила 42% добового видобутку українського газу

Росія може посилити атаки перед початком опалювального сезону

Росія може готувати нові атаки перед початком опалювального сезону. Ціллю російських окупантів може стати газова інфраструктура, яка є основою для забезпечення тепла в будинках українців в період холодів. Про це в коментарі The Washington Post заявив генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький.

За даними ЗМІ, українська влада запевняє, що запаси газу достатні для проходження опалювального сезону, особливо якщо зима буде відносно м’якою, як торік. Крім того, набутий досвід протидії попереднім повітряним атакам Росії дозволяє розраховувати на стабільну роботу систем теплопостачання та електроенергетики.

Разом із тим існує занепокоєння, що масовані російські удари здатні виснажити систему протиповітряної оборони та спричинити серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури. Для атак Росія застосовує сотні дронів і десятки ракет щоночі.

"Щодня вони націлюються на наші об'єкти — питання в тому, на які саме об'єкти і наскільки великою буде шкода", — сказав Максим Тимченко, генеральний директор DTEK, найбільшої приватної енергетичної компанії України.

Максим Тимченко наголосив, що у випадку запуску 600–800 дронів гарантувати повний захист буде неможливо. Він закликав зберігати спокій, не впадати в паніку, не перебільшувати загрози й водночас уникати надмірного оптимізму, а зосередитися на роботі, як це робили протягом трьох попередніх зим.

Яка ціль обрали росіяни для ударів по Україні

Генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький у коментарі The Washington Post зазначив, що з лютого російські атаки по енергетичних об’єктах значно посилилися, знизивши щодобовий видобуток газу приблизно на 42% лише за два місяці. Крім того, у червні та липні нафтопереробні потужності країни були повністю знищені.

Хоча частину пошкоджених потужностей вдалося відновити, Корецький наголосив, що країна готується до нового етапу атак.

"Швидше за все, [Росія, - ред.] тепер масово атакуватиме енергетичні об'єкти перед опалювальним сезоном і зимою. Це тероризм, чистий і простий", – сказав він.

Він вважає удари Москви по газовій інфраструктурі своєрідною помстою за рішення України з 1 січня припинити транзит російського газу після завершення довгострокових контрактів. У результаті Україна змушена імпортувати майже 6 мільярдів кубометрів газу — найбільший показник в історії.

За словами Корецького, вже підписані угоди дозволять покрити близько 95% потреб країни в газі на момент запуску централізованого опалення 1 листопада. Для цього "Нафтогаз" спрямував 1 мільярд доларів власних коштів, а ще 1,5 мільярда доларів надали ЄБРР, уряд Норвегії та інші міжнародні партнери.

Які міста України можуть залишитись без світла чи тепла взимку - думка експерта

Як писав Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що у разі масованих ракетно-дронових атак деякі українські міста можуть залишитися без тепла та електропостачання. Найбільші проблеми можливі у великих містах та регіонах, віддалених від фронту.

"Гіршої ситуації з точки зору можливого переривання електрики, ніж в Одесі та Києві, немає. Це два дуже дефіцитні енергорегіони", - сказав Харченко, передає Укрінформ.

Водночас удари по тепловій генерації можуть призвести до відключення опалення і в населених пунктах прифронтових областей.

/ Інфографіка: Главред

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

