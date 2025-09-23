Рус
Українські війська могли вразити "шишок" Кремля під час атаки на Крим - ISW

Даяна Швець
23 вересня 2025, 11:17
Російські джерела підтвердили загибель двох та поранення 15 осіб у результаті атаки.
Атака ЗСУ могла зачепити високопосадовців РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головні повідомлення ISW:

  • Завдано удару по високопоставлених чиновниках РФ, які перебували на закритій вечірці в санаторії
  • ГУР підтвердило знищення двох морських патрульних літаків Бе-12 та вертольота Мі-8 на аеродромі

У ніч із 21 на 22 вересня українські сили, ймовірно, здійснили атаку по високопоставлених представниках Росії на території тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Міністерство оборони Росії 22 вересня заявило, що українські війська завдали удару по курортній зоні в окупованому Криму, вбивши двох та поранивши 15 осіб. Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов 22 вересня заявив, що українські війська завдали удару по санаторію в окупованому Форосі, Крим", - йдеться у звіті.

Експерти ISW відзначають, що за даними низки російських джерел у момент атаки в санаторії проходила закрита вечірка, на якій, імовірно, перебували високопоставлені чиновники РФ, серед них могли бути й військові.

Крім того, підтверджено ураження авіабази поблизу Качі. За даними Головного управління розвідки України, там було знищено два патрульні літаки Бе-12 та вертоліт Мі-8. Цю інформацію підтверджують і зняті на місці кадри з геолокацією.

Українські війська могли вразити 'шишок' Кремля під час атаки на Крим - ISW
Аеродроми в Криму / Інфографіка: Главред

Атаки на Крим і знищення ППО РФ - думка експерта

Ні для кого не таємниця, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України систематично завдають ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. За словами військового експерта, капітана першого рангу запасу Андрія Риженка, головні цілі атак: командні пункти, системи ППО, склади боєприпасів, ракетні системи та кораблі.

Риженко пояснює, що окупований Крим з 2014 року став головною військовою базою для російських сил, які використовували його як плацдарм для агресії проти України. Тому, щоб послабити ворога та знизити його бойовий потенціал, Україна проводить операції з його "знекровлення".

"Пам'ятаємо дуже ефективне використання морських дронів. Це друга половина 2023-го року до кінця першого кварталу 2024-го року. В той час у РФ не було фактично протидії нашим морським дронам. У результат і вони частково залишили пункт базування Севастополь, перевели в Новоросійськ свої великі кораблі, які досі базуються там. Вони прибрали з моря всі бойові кораблі і судна забезпечення. На початок війни у них в морі щоденно було до 50 кораблів і суден. Але Крим залишається військовою базою Росії. Тому Україна використовує повітряні і морські дрони для того, щоб цей бойовий потенціал ворога знизити", - сказав експерт в ефірі "Українського радіо".

Експерт також наголосив на значних втратах російських систем ППО в Криму, що підтверджує їхні серйозні проблеми в цій галузі. За його словами, Володимир Путін навіть звернувся до Туреччини з проханням викупити комплекси ППО С-400, які вона придбала у Росії у 2017 році. Це свідчить про гостру потребу Росії в засобах протиповітряної оборони.

"Тобто результат такої діяльності наших Сил безпеки і оборони, звичайно, є", - резюмував експерт.

Удар по Криму 21 вересня - що відомо

Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Криму в неділю, 21 вересня, пролунали потужні вибухи. "Прильоти" було зафіксовано по пансіонату "Терлецького" та інших об'єктах. Місцеві джерела та ЗМІ також повідомляли про пошкодження, зокрема, санаторію "Форос", який пов'язують з ФСБ, ширилася інформація про загиблих та поранених.

Стало відомо, що це спецпризначенці українського підрозділу "Примари" здійснили успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Як результат, їм вдалося знищити два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це стало першим в історії випадком ураження таких літаків.

Ба більше, як виявилося, російські "Чайки" спалили не випадково. Експерти Defense Express розкрили, що стоїть за атакою ГУР.

Більше новин про удари по цілях РФ:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Кремль ПВО безпілотник Володимир Путін анексія Криму новини Криму повернення Криму деокупація Криму вибух Інститут вивчення війни звільнення Криму атака дронів
