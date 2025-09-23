Рус
Російські Ту-95 вже в зоні пускових рубежів: є загроза ракетного удару по Україні

Юрій Берендій
23 вересня 2025, 15:16
Росія підняла у повітря стратегічну авіацію, яка вже перебуває поблизу пускових рубежів.
Російські Ту-95 вже в зоні пускових рубежів: є загроза ракетного удару по Україні
РФ підняла стратегічну авіацію, є загроза ракетної атаки / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, t.me/alarmukraine, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники
  • Борти Ту-95 вже перебувають на пускових рубежах, є загроза ракетної атаки

Росіяни підняли в повітря борти стратегічної авіації, які можуть завдавати ударів по Україні із застосуванням ракет Х-101. Стратегічна авіація ворога вже перебуває в зоні пускових рубежів. Про це повідомляють моніторингові канали.

Моніторингові ресурси повідомляють про виявлення у повітрі двох літаків стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 над Каспійським морем. Є загроза запуску крилатих ракет Х-101.

Згодом, монітори уточнили, що було виявлено авіагрупу з двох Ту-95МС у районі Цимлянського водосховища у Волгоградській області.

"За попередньою інформацією борти відпрацьовують імітацію пуску крилатих ракет Х-101, але не виключаємо можливості реальних пусків ракет", - попереджають монітори.

Скільки літаків стратегічної авіації РФ тримає поблизу України

За інформацією моніторингового ресурсу "Tracking", уночі один Ту-95МС з авіабази "Енгельс-2" перелетів на Далекий Схід, на авіабазу "Українка". Таким чином, наразі на цій базі перебувають два споряджені літаки Ту-95МС.

Станом на 23 вересня поблизу України зосереджено шість Ту-95МС та два Ту-160, які розміщені на трьох різних авіабазах: два Ту-95МС і два Ту-160 на "Енгельс-2", ще чотири Ту-95МС на "Дягилево".

Російські Ту-95 вже в зоні пускових рубежів: є загроза ракетного удару по Україні
/ Інфографіка: Главред
​​​​

Які цілі визначила Росія для атак по Україні - думка експерт

Як писав Главред, Росія значно збільшує виробництво дронів типу "Шахед" і вже визначила ключові цілі для зимових ударів по Україні. Основний акцент окупанти знову робитимуть на атаках по енергетичній інфраструктурі, розповів авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач "КБ Антонов" Костянтин Криволап.

За його словами, головна мета ворога полягає в тому, щоб зруйнувати українські енергетичні об’єкти. Він наголосив, що саме ефективність захисту енергосистеми визначатиме, якою буде зима для українців — холодною чи комфортною.

"Це треба абсолютно чітко розуміти. Питання в іншому: чи готові наші об’єкти до таких атак і чи здатні наші сили ППО зменшувати їхню результативність?", - запитав Криволап.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, збільшення російських атак на Україну не змінює позиції Заходу щодо розміщення сил стримування. Партнери досі не визначилися з термінами їх появи на українській території, тож сподіватися на швидкі та рішучі дії не варто. Про це повідомив військовий експерт і журналіст Михайло Жирохов.

Президент України Володимир Зеленський після засідання ставки зазначив, що окупанти зосереджують зусилля на ударах по енергетичному сектору.

За словами військового експерта, ексспівробітника СБУ Івана Ступака, взимку Росія може знову вдатися до масованих атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

війна в Україні ракетний удар Ракетна атака на Україну
Дмитро Комаров вийшов на зв'язок і засвітив обручку - деталі

08:51

Автор хіта путініста SHAMAN розніс його виступ у пух і прах

08:38

Дрони РФ атакували інфраструктуру Кіровоградщини: поїзди УЗ їдуть із затримкамиФото

