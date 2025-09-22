Рус
Під ударом одночасно три великі міста: Росія атакує Україну балістикою та дронами

Юрій Берендій
22 вересня 2025, 21:21
Російські окупанти ввечері, 22 вересня завдали ракетного удару по Одесі. Про удар по місту повідомив мер Одеси Геннадій Труханов та моніторингові канали.

Удар по Одесі - деталі

Труханов попереджав про загрозу балістики для міста Одеси після чого в місті було чутно вибух.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! В місті чутно вибухи!", - повідомляв він.

До цього Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про можливе використання балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму.

Вибух в Миколаєві - деталі

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибух в місті.

"У Миколаєві було чутно вибух о 21:04. З'ясовуємо. Інформацію надам згодом. Нагадую, що повітряна тривога триває!", - наголосив він.

Моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" повідомив про "прихід" мопеда в Корабельному районі

"Інформації про будь-які наслідки поки немає", - йдеться у повідомленні.

Вибухи в Сумах - деталі

Також звуки вибухів було чутно в Сумах. Про це повідомляє "Суспільне". До цього, Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів" на Сумщині в напрямку на Полтавщину.

Новина доповнюється...

