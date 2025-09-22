Під ударом одночасно три великі міста: Росія атакує Україну балістикою та дронами

Російські окупанти ввечері, 22 вересня завдали ракетного удару по Одесі. Про удар по місту повідомив мер Одеси Геннадій Труханов та моніторингові канали.
Удар по Одесі - деталі
Труханов попереджав про загрозу балістики для міста Одеси після чого в місті було чутно вибух.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! В місті чутно вибухи!", - повідомляв він.
До цього Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про можливе використання балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму.
Вибух в Миколаєві - деталі
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибух в місті.
"У Миколаєві було чутно вибух о 21:04. З'ясовуємо. Інформацію надам згодом. Нагадую, що повітряна тривога триває!", - наголосив він.
Моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок" повідомив про "прихід" мопеда в Корабельному районі
"Інформації про будь-які наслідки поки немає", - йдеться у повідомленні.
Вибухи в Сумах - деталі
Також звуки вибухів було чутно в Сумах. Про це повідомляє "Суспільне". До цього, Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів" на Сумщині в напрямку на Полтавщину.
Новина доповнюється...
