Українська ракета збила російський літак біля Миколаєва

Україна збила літак РФ під Миколаєвом / mil.ru

Українська протиповітряна оборона збила черговий російський літак. Ціль була вражена в 150 км від Миколаєва, пише в Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кіма.

"Хороша інформація. Ми не виходимо з підвалів, але один з літаків, який летів з боку Криму, наш дозорний, який захований в селі, бачив, як збили щось в небі з нашого боку. Тобто звідти летіло, а з нашої летіла ракета, десь 150 кілометрів від нас. Збили, сиджу, радію, чекаю на новини", - зазначив він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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