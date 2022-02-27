"Розв'язав війну заради своєї параної": Ходорковський закликав росіян виходити на протести проти режиму Путіна

Михайло Ходорковський / скріншот Youtube

Опальний російський олігарх Михайло Ходорковський закликав громадян своєї країни відкрити очі і побачити правду про "спеціальну військову операцію" президента Путіна.

Він зазначив, що війну розв'язали Путін і його зграя, а не Росія, назвавши це злочином проти людства без терміну давності.

"Недарма Путін влаштував це шоу з Радою Безпеки. Він за старою мафіозною звичкою замазав усіх, щоб не зіскочили. І депутатів теж. Путін намагається розширити базу відповідальних за вторгнення, але важливо розуміти, що війна розв'язана Путіним і його зграєю, а не Росією. Навіть після смерті він залишиться одним з найбільш зневажуваних російських лідерів", - зазначив Ходорковський.

Він зазначив, що Європа і світ не забудуть і не пробачать розв'язання війни на континенті в 21 столітті.

"Для європейців порівняння Путіна з Гітлером вже не є перебільшенням", - заявив він. Реклама

Ходорковський закликав росіян до революції і повалення путінського режиму.

Також зазначається, що на платформі Change.org появляться петиція з вимогою імпічменту президента Росії Володимира Путіна

За словами автора ініціативи, Путін винен у державній зраді і військових злочинах через вторгнення Росії в Україну.

На даний момент петицію підписали понад 46 тисяч осіб.

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