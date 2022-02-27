Прес-секретар Зеленського розповів, що перемовини з Росією не почнуться ще кілька годин

Сергій Нікіфоров / Офіс президента

В офісі президента України повідомили, що призначені на вечір неділі, 27 лютого, переговори з російськими агресорами на білорусько-українському кордоні не почнуться ще кілька годин - через вкрай складну логістику і забезпечення заходів безпеки для нашої делегації. Про це в коментарі порталу "Нове время" повідомив прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров.

За його словами, на порядку денному головне питання - питання миру в Україні.

"А вже яким чином його досягти - визначать на переговорах", - додав спікер Зеленського.

Як каже Никифоров, в Гомелі буде працювати всього-лише передова делегація, яка повинна визначити умови ходу подальших переговорів.

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Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.