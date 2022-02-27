Військовим платитимуть по 100 тисяч гривень, поки не завершиться війна - Зеленський

Володимир Зеленський пообіцяв платити по 100 тисяч гривень військовим / Reuters

Військовослужбовець, які тримають зброю в руках, платитимуть по 100 тисяч гривень на місяць. Така сума буде виплачуватися, поки не завершиться війна, йдеться в заяві президента Володимира Зеленського.

"Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам сказали: дякуємо. А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Білорусь починає вторгнення в Україну. Підрозділи білоруських сил спецоперацій готуються до повітряного десанту в нашу країну. Про це пише Дзеркало тижня з посиланням на дипломатичні джерела. Зазначається, що локації висадки десанту – Київський та Житомирський напрямки.

Раніше Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін загрузне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.

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